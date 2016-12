Educatie Sărbătorirea Zilei Internaționale a Voluntariatului la Palatul Copiilor de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Sala de teatru de la Palatul Copiilor Bacau a fost luată cu asalt în dimineața zilei de luni 5 decembrie 2016. Motivul? Sărbătorirea Zilei Internaționale a Voluntariatului! Vă întrebați cum s-a sărbătorit? În manieră non-formală, desigur, printr-un concurs județean de ecologie care a promovat voluntariatul și rezolvarea problemelor de mediu prin cunoașterea și protejarea ecosistemului de pădure, prin acțiuni de voluntariat. Inițiat de Cercul de Ecologie de la Palatul Copiilor Bacău și realizat în parteneriat cu Catedra Alimentație de la Colegiul "Grigore Antipa" din Bacău, proiectul intitulat "Voluntar pentru pădure" a primit sprijinul Direcției Silvice Bacău. Un juriu competent, format din reprezentanți ai Direcției Silvice Bacău, Agenția de Mediu Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și profesori de specialitate a evaluat 75 de prezentări tematice și filme ecologice având ca subiect protejarea pădurii și exploatarea sustenabilă a acestui generos și folositor ecosistem. Tema concursului a stârnit interesul elevilor din întreg județul Bacău dar și din alte trei județe ale României. "S-a pus accent în evaluarea lucrărilor elevilor pe prezentarea exemplelor practice de implicare în protejarea pădurilor, pe utilizarea de informații științifice pertinente și a fotografiilor originale dar și pe utilizarea instrumentelor TIC moderne în realizarea materialelor. Astfel, elevii au fost stimulați să învețe să utilizeze aplicații din registrul instrumentelor web 2.0, disponibile gratuit pe internet. Am urmărit astfel prezentări făcute cu aplicații ca "Prezi", "Animoto", "Emaze", multe filme interesante postate pe canale "Youtube"" ne-a relatat dna prof. Dumea Nela, inițiatorul proiectului. "Elevii au fost stimulați să iasă din zona de confort a obișnuitei aplicații PowerPoint, au depus efortul necesar de a învăța să utilizeze noi aplicații, să editeze material foto-video, să publice materiale în spațiu virtual" a mai precizat d-na prof. Dumea. Efortul elevilor prezenți la activitate a fost îndulcit – la propriu, de delicioasele produse culinare realizate de elevii voluntari ai Colegiului "Grigore Antipa" Bacău. "22 de elevi au muncit ieri pentru a realiza dulciuri proaspete în forme de ciupercuțe, mușuroaie de cârtiță, litieră de stejar, căsuțe de pădurar și alte forme inspirate de pădure. Multe din ingredientele folosite la realizarea produselor culinare au fost produse ale pădurii, cum ar fi: alune, zmeură, mure, ciuperci, etc." ne-a precizat și d-na prof. Cristina Taraș de la Colegiul "Gr. Antipa", partener în proiect. Pe termen mediu și lung rezultatele unui astfel de proiect, ce se va derula an de an, ar trebui să se materializeze în creșterea participării la acțiuni de voluntariat, în păduri mai îngrijite, lipsite de deșeuri, creșterea suprafețelor împădurite, exploatare durabilă a resurselor dar și în conștientizarea tuturor beneficiilor pe care le aduce în viața noastră existența pădurilor.