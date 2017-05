Actualitate Sărbătorim Ziua Independenţei de Stat a României de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La 9 mai 1877, aflat la tribuna Camerei Deputaţilor, Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe al României în guvernul liberal condus de Ion C. Brătianu, proclama în mod solemn ruperea irevocabilă a legăturilor de vasalitate faţă de Imperiul otoman, subliniind faptul că: „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare” n o zi mai târziu, Camera Deputaţilor şi Senatul aveau să consacre în mod oficial noul statut al României n tot la această dată sărbătorim Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-AL Doilea Război Mondial” şi „Ziua Europei” Se împlinesc 140 de ani de la proclamarea „Independenţei de Stat a României”. Tot pe 9 Mai se sărbătoreşte „Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-AL Doilea Război Mondial” şi „Ziua Europei”. Pentru a marca aceste evenimente, militarii şi istoricii băcăuani au dedicat două zile în care vor avea loc de dezbateri şi ceremonii militare şi religioase. Astfel, pe 8 mai, începând cu ora 11.00, garnizoana Bacău în colaborare cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” organizează un simpozion tematic în incinta muzeului, iar pe 9 mai, ceremoniile se mută în Parcul Trandafirilor. “Aşa cum ne-am obişnuit, pe 9 mai, începând cu ora 11.00, în Parcul Trandafirilor, garnizoana Bacău în colaborare cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” şi cu Primăria Bacău organizează un ceremonial militar şi religios. În cadrul evenimentului se vor depune coroane şi jerbe de flori, la bustul Eroului Constantin Ene”, declară plt.maj. Crina Cristofor, subofiţer cu relaţii publice Băcăuanii sunt invitaţi să petreacă alături de autorităţi aceste momente importante care ne-au marcat existenţa. Militari şi oameni pasionaţi de istorie vor trece în revistă principalele evenimente care s-au petrecut în urmă cu 140 de ani. 0 SHARES Share Tweet

