Sărbătorim 9 ani de cumpărături la Hello Shopping Park!

Pe 8 Octombrie 2017, Hello Shopping Park aniversează 9 ani de la inaugurare, oferind evenimente surpriza dedicate tuturor vizitatorilor. Pe lângă premiile și discounturile acordate clienților, Hello Shopping Park organizează o tombolă aniversară care se desfășoară atât online, pe www.hellopark.ro, cât și în interiorul centrului comercial. Fiecare client care face cumpărături de minimum 100 de Lei pe un bon fiscal în perioada 20 Septembrie – 7 Octombrie poate câstiga unul din cele 28 de premii aniversare: combine frigorifice, mașini de spălat, cuptoare cu microunde, cuptoare cu plită electrică și uscătoare de păr. Programul aniversar începe duminică, 8 Octombrie 2017, ora 17:30, când binecunoscuta artistă Antonia și îndrăgitul Alex Velea vor susține un mega concert în parcarea Hello Shopping Park pentru a marca 9 ani de la deschiderea centrului comercial. Tot pe 8 octombrie, vor fi anunțați si norocoșii câstigători la Tombola Aniversară. Tot în pragul aniversării, Hello Shopping Park găzduiește o expoziție interactiva pentru copii, Wild West Kids. În perioada 7-31 Octombrie, cei mici sunt așteptați la Hello Shopping Park să descopere secretele Vestului Sălbatic. Participarea este gratuită și se poate face pe www.hellopark.ro sau la 0774. 094. 375.

Centrul comercial se întinde pe o suprafață închiriabilă de 45.000 mp, beneficiind de 1.032 locuri de parcare. Printre chiriaşii centrului comercial se numără retaileri internaţionali şi naţionali precum Auchan, Leroy Merlin, Altex, Elvila, Decathlon, C&A, Proges, Steilmann, Zvon Café sau Topshop. Hello Shopping Park este administrat de Resolute Lar România, companie specializată în managementul de active imobiliare și consultanță în domeniul imobiliar pentru instituții financiare, fonduri de investiții și instituții bancare.

De la preluarea portofoliului în 2014, Resolute Lar România, societatea care administrează Hello Shopping Park, s-a concentrat pe crearea unui mix de chiriași care să îndeplinească principalele trei cerințe ale oricărui client: cumpărături de calitate, varietate și divertisment! In 2016, chiriași precum Decathlon și TXM s-au alăturat protofoliului de clienți Hello Shopping Park.

Resolute Lar este activã în România de peste 8 ani, dezvoltând şi operând o gamã largã de proprietãţi precum centre comerciale, cartiere rezidențiale sau imobile de birouri.

