Pe lângã premiile şi discounturile acordate clienților, Hello Shopping Park va organiza o tombolă cu premii în valoare de 20.000 RON care se desfășoară atât online, pe www.hellopark.ro, cât și în interiorul centrului comercial.

Programul aniversar începe sâmbătă, 8 octombrie 2016, la ora 18.00, când cunoscutul DJ Mike Maiden va mixa în centru comercial pentru fani și cumpărători. Mike Maiden este singurul DJ român care a urcat anul acesta pe scena UNTOLD, cel mai mare eveniment muzical de gen, din sud-estul Europei. Cei prezenți în centrul comercial se vor bucura de tortul aniversar și de animatori.

Opt participanți la tombolă vor pleca acasă cu câte un premiu de 2500 RON ce constă în vouchere de cumpărături valabile la magazinele partenere ale centrului comercial Hello Shopping Park. Perioada de înscriere la tombolă este între 20 septembrie și 7 octombrie, iar pe 8 octombrie are loc extragerea norocosilor câștigători.

De la preluarea portofoliului în 2014, Resolute Lar România, societatea care administrează Hello Shopping Park, s-a concentrat pe crearea unui mix de chiriași care să îndeplinească principalele trei cerințe ale oricărui client: cumpărături de calitate, varietate și divertisment.

În 2016, chiriași precum Leroy Merlin, Atti Creative, Passro s-au alăturat portofoliului de clienți Hello Shopping Park, iar următorul nume important ce se adaugă listei este retailerul de articole sportive, Decathlon.

Centrul comercial se întinde pe o suprafaţã închiriabilă de 45.000 mp, beneficiind de 1.032 locuri de parcare. Printre chiriaşii centrului comercial se numãrã retaileri internaţionali şi naţionali precum Auchan, Leroy Merlin, Altex, Elvila, C&A, Proges, Steilmann, Zvon Café sau Topshop.

Hello Shopping Park este administrat de Resolute Lar România, companie specializata in managementul de active imobiliare si consultanta in domeniul imobiliar pentru institutii financiare, fonduri de investitii si institutii bancare.