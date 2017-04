Social Sărbătorile de Paşte sporesc aglomeraţia la buletine de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sărbătorile Pascale sunt un nou prilej de întoarcere în sânul familiei a băcăuanilor care îşi câştigă existenţa muncind în străinătate. Şi cum astfel de momente ne ajută să îmbinăm utilul cu plăcutul, sărbătoarea Paştelui este un bun prilej pentru stranieri ca să-şi preschimbe cartea de identitate. Conducerea Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău preconizează că funcţionarii de la ghişee se vor confrunta de săptămâna viitoare cu un număr mai mare de solicitări, adresate de băcăuanii întorşi acasă de Paşti. “Ne aşteptăm ca marţi, când ne reluăm activitatea, să fim asaltaţi de cereri. Experienţa anilor trecuţi ne-a învăţat că băcăuanii profit de aceste sărbători să-şi reînnoiască actele de identitate, pentru a evita aglomerările din vară. Le reamintesc celor interesaţi că se pot programa online la adresa https://municipiulbacau.ro/programare-ci. Programarea online se face în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul şi în scopul asigurării unui management de calitate al fluxurilor de persoane”, declară cms.şef Ion Prisecaru, director executiv la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău. Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău a introdus de la începutul lunii martie posibilitatea programării online pentru eliberarea/schimbarea cărţilor de identitate. De la deschiderea aplicaţiei şi până în prezent s-au programat online peste 300 de persoane. Zilnic, între 15 şi 20 de persoane accesează online acest serviciu, iar activitatea merge fără cusur. Cei care apelează la acest serviciu se prezintă la ghişeul deschis special pentru sistemul online, nefiind nevoiţi să-şi aştepte rândul. Vineri, angajaţii Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău lucrează cu program normal (între orele 8.30 – 16.30), urmând să-şi reia activitatea marţi, 18 aprilie. 0 SHARES Share Tweet

