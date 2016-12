Top Story Sărbători de Iarnă cu dichis de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La doar 30, respectiv 28 de ani, Adrian și Oana Ciurea, o frumoasă familie din Bacău, ne pot spune cum au reușit să facă dintr-un vis, o poveste… cu dichis. Cei doi au deschis cu succes, mai întâi în Roman (2014), orașul natal al lui Adrian, apoi în Bacău (2015), orașul Oanei unde familia s-a și stabilit, două magazinașe reunite sub același nume și din care clienții odată intrați, aproape sigur se întorc: „Băcănia cu Dichis” (un mic spațiu de găsit în vecinătatea Bisericii Sf. Neculai, Bacău), magazin de condimente, produse naturiste, dar care nu-i nici plafar, nici alimentară. Iar întoarcerea celui care pentru prima dată a călcat pragul băcăniei este dată, dincolo de calitatea produselor și a aromelor lor, de bucuria, de sfaturile și atenția cu care acesta este întâmpinat. Pentru că, ne spune Oana, unul dintre secretele ”unei afaceri de succes” este sinceritatea. ”Credem că sinceritatea și respectul față de clienți sunt niște atuuri. Ne-am câștigat astfel, credem, clienți care în mare parte au devenit fideli Băcăniei. Îi ascultăm cu răbdare pe toți cei care ne calcă pragul, le dăm sfaturi și primim sfaturi. Ne purtăm așa cum am dori, la rândul nostru, să fim tratați ca și clienți ai altor magazine. Suntem, datorită clienților noștri, într-un continuu proces de învățare și putem spune că și datorită lor, acum avem, față de început, nu doar o gamă mult mai variată de produse, dar și în continuă înnoire și adaptată nevoilor inclusiv financiare pentru toate segmentele”, mărturisește Oana Ciurea. An Nou cu bucurie și speranță La final de 2016, Oana și Adrian ne vorbesc tot despre sinceritate și respect. Sinceritate și respect față de noi înșine, în primul rând, pentru că avându-le pentru noi, vom putea dărui sinceritatea și respectul și celorlalți. ”Anul Nou se aproprie cu pași repezi și e important să îl întâmpinăm așa cum se cuvine. În același timp, e necesar să facem balanța anului ce tocmai a trecut fiind sinceri cu noi înșine. Și oricum ar fi fost, bun sau rău, să ne bucurăm că un an se încheie și altul începe, cu energie creatoare nouă, cu posibilități infinite și vise mărețe”, este crezul Oanei. Putem începe investiția în energie creatoare și vise mărețe, chiar cu masa de Sărbători și… ”posibilitățile ei infinite”, noi aranjamente adică și încercarea de noi, gustoase și sănătoase bucate. ”Înainte de orice, noi vă recomandăm ca de Anul Nou să petreceți cu bucurie și speranță în visele voastre și să puneți pe masă cele mai bune bucate pentru voi și familia voastră. Apoi, propunerea noastră pentru masa de Anul Nou este să pregătiți mâncăruri ușoare și apetisante care să vă ușureze pașii în anul care vine”, ne mai sfătuiește Oana. Recomandări pentru o masă… dichisită Printre bucatele ușoare și foarte gustoase pe care Băcănia cu Dichis le recomandă se numără, de exemplu, crema de pește cu brânză sau cartofii la cuptor cu boia dulce aromată. ”Crema de pește cu brânză. Poate părea ciudată combinația, zice Oana, însă gustul este nedescris de bun”. Pentru preparare, este nevoie de 250 grame de ton (la borcan bucăți întregi sau conservă), o cutie de brânză de vaci Olympus ( ”Este cea mai bună variantă de a înlocui Mizzitra, brânza grecească din rețeta originală”, spune Oana), o legătură de ceapă verde, sare, și două linguri de ulei de măsline. Și… ”Rețeta e gata: se amestecă toate ingredientele și se condimentează după gust, adăugând, dacă simțiți nevoia și un pic de lămâie”. Pentru prepararea cartofilor la cuptor cu boia dulce aromată, este nevoie de, evident, cartofi – de preferat însă, roz – care se fierb până se înmoaie la exterior. Cartofii se scot din apă, se taie în patru, se pun într-o tavă cu hârtie de copt, se adaugă boia dulce afumată, se amestecă și se dau la cuptor. ”Știți că e destulă boia, atunci când cartofii sunt acoperiți pe toate părțile”, mai adăugă Oana. De asemenea, ne spune, ”se poate pune sare și dacă vreți, se poate adăuga usturoi. În funcție de gustul fiecăruia, boiaua afumată poate fi iute sau dulce”. O altă rețetă ”cu dichis” foarte ușor de preparat, dar mai specială, este ”guacamole cu lipie și roșii uscate”. ”Avocado este un fruct minunat, atunci când e copt! În caz contrar, îl pui într-o pungă de hârtie alături de o banană, într-un loc întunecat pentru a se coace mai repede. Se pun în blender un avocado bine copt, ceapă verde, pătrunjel, ulei de măsline, sare și lămâie. Se mixează până devine totul o pastă omogenă de consistența unei maioneze. Se servește cu lipie libaneză și roșii uscate. Merge foarte bine, de asemenea, cu brânză Graviera sau cu Pecorino Sarda”, mai spune Oana Ciurea. O altă recomandare, de data aceasta pentru cei care au intoleranță la lactoză este Brânza de caju. ”Caju crud, 150 grame, se pune la înmuiat timp de 4 ore, după care se scurge și se pune în blender împreună cu următoarele ingrediente: ceapă verde, mărar, sare fără iod, 1/2 linguriță turmeric, 1 lingura ulei de măsline presat la rece. Se servește cel mai bine cu pâine cu maia naturală sau pâine prăjită”, este invitația la un preparat delicious și sănătos, făcută de familia Ciurea. Dincolo de preparate însă, iubirea și bucuria nu trebuie să lipsească de nicăieri. ”Vă urăm La mulți ani cu sănătate!”, transmit băcăuanilor, din Băcănia cu Dichis, Oana și Adrian Ciurea. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.