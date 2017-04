Multimedia Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, la Biserica Floriilor de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Printre razele tăioase ale unui soare de început de Prier, enoriaşii Bisericii „Intrarea Domnului în Ierusalim” de lângă sediul pompierilor militari băcăuani au venit cu flori şi ramuri de salcie în mâini ca să-şi primească invitaţii la sărbătoarea hramului. Printre aceştia s-a numărat şi ierarhul locului, Înaltpreasfinţitul Ioachim, arhiepiscop al Romanului şi Bacăului. Acesta a venit, ca în fiecare an de când s-a pus piatra de temelie la acest sfânt lăcaş de rugăciune, ca să binecuvânteze strădania credincioşilor în munca lor de ctitori, păstoriţi cu grijă duhovnicească de preoţii Mihai Beicu (paroh), Ionuţ Epure şi Vasile Ichim. Ca invitaţi, s-au adăugat şi primarul Bacăului, Cosmin Necula, preşedintele Consiliului Judeţean, Sorin Braşoveanu, precum şi col. Ioan Mihalache, inspector-şef al ISU Bacău. Toţi laolaltă, preoţi şi credincioşi au dat glas rugăciunilor acestei Sfinte Liturghii, împodobind sonor biserica devenită neîncăpătoare. „Am intrat şi noi aici, în Ierusalimul nostru, şi faptul că vă văd pe toţi ţinând în mâini aceste ramuri de salcie, aceste flori ale primăverii, aceste ofrande, parcă arătăm întrucâtva lui Dumnezeu faptele noastre, virtuţile noastre, arătăm că noi facem parte dintr-o Biserică mântuitoare şi care, ţinându-i poruncile, ajungem să trăim viaţa în Hristos” a subliniat ÎPS Ioachim în cuvântul său de învăţătură. 1 of 29 5 SHARES Share Tweet

