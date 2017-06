Actualitate Sărbătoarea copiilor în centrul orașului de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cei mici au fost sărbătoriți de ziua lor, 1 iunie, chiar în centrul orașului, într-un festival intitulat „Bucuria Copiilor”, eveniment organizat de municipalitate. În fața Prefecturii a fost amplasată o scenă pe care au urcat copiii talentați ai orașului, iar în apropiere au fost organizate diferite zone în care s-au desfășurat o mulțime de activități cu personaje animate, face paiting, baloane modelabile, animatori, concursuri, premii, și … multe dulciuri. O zi în care „Bucuria Copiilor” a fost la ea acasă s-a încheiat cu un concert live cu formația Valy Stoleru Band, concert adresat tuturor băcăuanilor. 0 SHARES Share Tweet

