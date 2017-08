De peste cinci sute de ani, lăcaşul de rugăciune din Curtea Domnească de pe malul Bistriţei îşi duce la îndeplinire menirea de far al ortodoxiei pe aceste meleaguri. În zilele noastre, cu atât mai mult, acest rol pare mai important ca oricând. Şi în acest an, hramul Bisericii Precista din municipiul Bacău a fost liantul unor activităţi cultural-religioase dedicate credincioşilor băcăuani şi nu numai. Printre acestea s-au numărat pelerinajul Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Trihirussa” de la Mănăstirea Neamţ, eveniment care a devenit o tradiţie în ultimii 17 ani, şi Sfânta Liturghie arhierească oficiată duminică, 13 august, de Înaltpreasfinţitul Ioachim, arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, alături de un sobor de preoţi băcăuani. Toate acestea au culminat cu hramul Adormirii Maicii Domnului de marţi, 15 august, care i-a adunat în număr mare pe credincioşi în tinda Precistei ştefaniene. Ca o concluzie la acest amplu eveniment se aşează cuvintele părintelui Mihai Tomozei, parohul Bisericii Precista: „Întâlnirea cu Maica Domnului, cu icoana ei, care are o harismă specială, fiind făcătoare de minuni, este ca o întâlnire cu cineva drag sufletului nostru”. 125 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.