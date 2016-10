Comunitatea crestina bacauana, catolica si ortodoxa, praznuieste in acest sfârsit de octombrie pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir.

Despre Sf. Dimitrie se stie ca a trait in timpul imparatilor Diocletian si Maximian (284-305). Dupa moartea tatalui sau, Dimitrie a mostenit titlul de guvernator al Tesalonicului, insa, aflându-se despre el ca este crestin, acesta a sfârsit in temnitele romane. In vremea aceea, crestinii erau condamnati sa moara in arena, in lupte cu gladiatori sau animale salbatice.

Potrivit traditiei, Nestor, un tânar crestin, a cerut binecuvântarea sfântului ca sa-l omoare pe Lie, gladiatorul favorit al imparatului, sperând sa puna capat luptelor sângeroase. Prin rugaciunele Sf. Dimitrie, Nestor reuseste sa-l strapunga cu lancea pe Lie.

Furios, imparatul Maximian porunceste ca lui Nestor sa i se taie capul, iar Dimitrie sa fie strapuns cu sulitele. Din trupul lui Dimitrie, nu a curs sânge, ci mir tamaduitor de boli.

In municipiul Bacau, doua biserici sunt inchinate Sfântului Dimitrie, una in nordul orasului, in cartierul Gheraiesti, si cealalta la intrarea din sud in Bacau, in cartierul Narcisa.

Miercuri, 26 octombrie, la Biserica „Sf. Dumitru” din cartierul Narcisa, Sfânta Liturghie de hram va fi oficiata de insusi ierarhul locului, IPS Ioachim, arhiepiscop al Romanului si Bacaului, inconjurat de un numeros sobor de preoti din Protoieria Bacau.