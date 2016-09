Sarbatoare la Batalionul 635 Aparare Antiaeriana “Precista”

PROMO



– Batalionul 635 Aparare Antiaeriana “Precista” Bacau a sarbatorit implinirea a 100 de ani de la infiintarea Armei Artilerie si Rachete Antiaeriene Române – un grup de copii nevoiasi de la Scoala Magura au fost invitatii speciali ai zilei – intrarea intr-o unitate militara a fost o premiert pentru elevi



Ploaia care a pus stapânire pe Bacau nu i-a impiedicat pe artileristii antiaerieni sa organizeze un moment festiv care sa marcheze implinirea a 100 de ani de la infiintarea Armei Artilerie si Rachete Antiaeriene Române.

La ora 10.30, pe poarta unitatii militare au intrat zece elevi de la Scoala Magura, insotiti de directorul Maria Popa si câteva cadre didactice. Copiii provin din familii nevoiase, iar pentru ei a fost o premiera sa intre intr-o unitate militara si sa vada ce se intâmpla in interiorul acesteia. Elevii au fost intâmpinati de lt.col. Florin Stafi, loctiitorul comandantului Batalionului 635 Aparare Antiaeriana “Precista” Bacau.

Acesta le-a prezentat copiilor câteva aspecte din viata militarilor, le-a facut o prezentare a unitatii, le-a inmânat diplome de “Artilerist pentru o zi”, iar militarii le-au oferit cadouri care sa le foloseasca la scoala. Daca cei mici au avut parte de bucurii, aceasta zi a fost una memorabila si pentru cinci militari care au fost inaintati in gradul urmator.

“Dincolo de semnificatia acestei zile, am incercat sa-i introducem pe copii in atmosfera unitatii noastre. Implinirea a 100 de ani de la infiintarea Armei Artilerie si Rachete Antiaeriene Române inseamna in primul rând istorie, inseamna oameni, cunostinte, eroi, rude si chiar vecini.

Din anul 1916 si pâna acum, toti acestia au scris istorie. Poate peste alti 100 de ani, copiii copiilor nostri vor vorbi cu aceeasi ardoare despre noi. Pentru rachetistii antiaerieni sau pentru artileristi, acest moment constituie un insemnat prilej de a scoate in evidenta traditiile acestei arme”, declara lt.col. Florin Stafi, loctiitorul comandantului Batalionului 635 Aparare Antiaeriana “Precista” Bacau.

Artileria antiaeriana a luat fiinta la 15 august 1916, la intrarea României in Primul Razboi Mondial, odata cu formarea Corpului de Artilerie Antiaeriana, sub comanda capitanului Gheorghe Ciurea. La 19 septembrie 1916, in timpul manevrei de la Flamânda, artilerittii antiaerieni români au doborât un avion inamic pe malul românesc al Dunarii.

Aceasta prima victorie a facut ca ziua de 19 septembrie 1916 sa fie adoptata ca zi a Armei Artilerie si Rachete Antiaeriene. Toate aceste momente le-au fost impartasite elevilor invitati. La finalul manifestarii, copiii au primit onorul militarilor Batalionului 635 Aparare Antiaeriana “Precista” Bacau.