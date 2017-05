Sarbatoare la Asociatia Surzilor Bacau

Sase decenii de viata, sase decenii de activitate, sase decenii in care Asociatia Surzilor din România (ASR) – Filiala Bacau i-a ajutat pe hipoacuzici si a fost “a doua casa” a lor, “familia cea mare”, singurul loc in care “pot comunica cu altii” si in care nu se simt izolati.

Sâmbata, la aniversarea celor 60 de ani de la infiintarea asociatiei, peste o suta de bacauani cu deficiente de auz s-au intâlnit la sediul ASR Bacau. Sarbatoarea a inceput cu intâmpinarea oaspetilor – reprezentanti ai ASR Bucuresti, ai unor ONG-uri si institutii, preoti, medici, psihologi – si un moment “de incalzire”, in care hipoacuzicii si invitatii lor s-au salutat, s-au bucurat de revedere, au povestit cele mai recente evenimente din viata lor, au glumit sau si-au facut urari pentru Noul An. I-am privit, m-am minunat si i-am admirat: puterea acestor oameni de a se bucura de lucrurile simple este un model si revarsa in jur bunatate, lumina, iubire…

Pentru aceasta mare zi, sediul a beneficiat de o pregatire speciala, fiind organizate – si la parter, si la la etaj – expozitii de fotografie si expozitii de diplome.

Slujba de sfintire prin semne



ASR Bacau functioneaza intr-o fosta centrala termica de pe str. Apusului, care le-a fost data de Primaria Bacau, dupa ce Termloc SA i-a evacuat de pe str. G. Bacovia. Prin efort propriu, membrii ASR Bacau au renovat cladirea, apoi Dumitru Sechelariu i-a ajutat sa o incalzeasca, suportând cheltuielile cu achizitionarea si montarea centralei termice. Dupa ce invitatii au vizitat imobilul si au descoperit, ocrotita in rame, istoria uneia dintre cele mai vechi organizatii din judet si din tara, a avut loc sfintirea noului sediu.

Slujba a fost tinuta de pr. Gabriel Ichim, de la Biserica “Acoperamântul Maicii Domnului”, in care, in fiecare duminica, hipoacuzicii merg la liturghie. “Slava Tie, Doamne, slava Tie”, a cântat parintele si zeci de surzi au spus in gând sau prin semne, odata cu Adrian Iuganu, care a tradus slujba in limbajul mimico-gestual, “Slava Tie”, pace si unitate, binecuvântare “pentru traitorii care au ajutat aceasta asociatie”, pentru membrii acesteia, pentru invitati si pentru toti crestinii din lumea asta.

Dupa sfintirea sediului, bacauanii cu deficiente de auz au purces la drum. Asta pentru ca partea a doua a sarbatorii dedicate celor sase decenii de existenta a continuat la Restaurantul Militar, unde a avut loc un spectacol-concurs de teatru, mimica si pantonima, urmat de o cina festiva.

Filiala Bacau a ASR are 998 de membri in judet, dintre care 120 numai in municipiul Bacau. Sediul pe care hipoacuzicii l-au sfintit sâmbata se afla intr-o fosta centrala termica, care a fost reabilitata, compartimentata si mobilata. Costul lucrarilor a fost de aproximativ 700 de milioane de lei vechi si a fost suportat de membrii ASR si de câtiva sponsori.

“ASR Bacau a fost, la inceput, filiala regionala, acoperind intreaga Moldova. Asociatia Surzilor din România a luat fiinta in 1953, pe vremea Republicii Populare Române, prin sentinta Tribunalului Popular. In urma Adunarii Generale, in luna mai 1953, un grup de surzi au constituit prima forma de organizare si conducere a Filialei Regionale Bacau.”

Ionel Blidariu, presedinte ASR Bacau



“Cea mai importanta reusita a asociatiei noastre din ultimii douazeci de ani este realizarea acestui nou sediu, deoarece noi eram, la un moment dat, pe drumuri. Primaria Bacau ne-a dat acest spatiu, iar Dumitru Sechelariu ne-a montat centrala termica.”

Adrian Iuganu, director executiv ASR Bacau