Sâmbătă după amiază (23 septembrie) s-a încheiat, la sediul Centrului Auto Škoda din Bacău, prima ediție a „Zilei Familiei la Škoda”, eveniment la care au fost invitați clienți ai cunoscutului dealer auto, dar, în fapt, toți băcăuanii. Vizitatorii au venit, evident, cu familiile, iar cei care au luat din start în primire spațiul show-room-ului au fost copiii, pentru care o echipă de clowni și de animatori au pregătit bunătăți, surprize, concursuri (de poezie, de cântat pe teme date, de estimat câte baloane încap în portbagajul Škoda Octavia etc.), chiar și un loc de joacă (șotron, curse de mașinuțe), zonă de desen, atelier de face painting și zeci de baloane modelabile. „Am văzut această acțiune – ne-a declarat directorul executiv al companiei, Beatrice Căsăneanu – ca pe un moment de bucurie, de reunire a unei familii, pentru că noi suntem învățați să sărbătorim de obicei doar Ziua Mamei, Ziua Bărbatului și tot felul de astfel de evenimente, dar ne-am gândit că ar fi potrivit să sărbătorim și Ziua Familiei. Acum a fost prima ediție, însă dorim să facem o tradiție din acest eveniment, după ce vom vedea și cum va fi primit piață. A fost un eveniment deschis către toată lumea. Am pornit de la ideea că spațiul interior al unei mașini Škoda Octavia, de exemplu, este ideal pentru o întreagă familie”. Unul dintre cele mai interesante concursuri, care a captat atenția tuturor, a fost cel în care copiii și nu numai au putut cotrobăi după plac prin mașinile Škoda Kodiaq, Škoda Rapid și Škoda Fabia expuse, iar dacă au găsit indiciile ascunse acolo (cartonașe pe care erau scrise cuvintele unei poezii și au putut reconstitui versurile) au câștigat un drum cu Škoda Octavia, oriunde au dorit.

Un fotoreportaj de la acest eveniment va fi publicat în ediția de luni a ziarului nostru.

