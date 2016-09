Sarbatoare aniversara la Colegiul National „Grigore Moisil” din Onesti

PROMO



O frumoasa zi de toamna a adunat la Colegiul National „Grigore Moisil”, fosti profesori si fosti elevi ai acestei institutii. Impreuna cu generatia de azi a cadrelor didactice si cu sutele de elevi ce invata aici, a fost sarbatorita trecerea a 150 de ani de existenta a acestei scoli (de la prima sa forma de invatamânt onestean care dateaza din anul 1866) si implinirea a 60 de ani a liceului.

In atmosfera de o distinctie deosebita in care elevi talentati ai colegiului au interpretat cu virtuozitate câteva lucrari simfonice, actrita Aniela Petreanu a fost cea care a rasfoit cataloagele timpului, raspunzând „prezent” elevi care au deprins tainele cunoasterii la aceasta scoala: Lucian Costache (acum profesor in Pitesti), Gheorghe Sorta (ani de zile profesor chiar la scoala la care a invatat – Colegiul National „Grigore Moisil”), Florina Jugaru si altii. „La 60 de ani de existenta, liceul care gazduieste elita invatamântului onestean este o cetate de profesionalism, un factor de cultura locala, judeteana si nationala.

Implinirea a 150 de ani de istorie si 60 de ani de liceu constituie dovada unei puternice fiintari a spiritului erudit al culturii locale. Parcursul de la Scoala Primara de Baieti la Scoala Medie Mixta, la Liceul Teoretic de Matematica Fizica Nr. 1 si apoi la Colegiul National «Grigore Moisil» este cât se poate de semnificativ”, a declarat prof. Mariana Bereczki, directorul acestei institutii. Si prof. Vilica Munteanu (fost elev al liceului) a rostit o alocutiune prin care a evocat personalitatea mai multor profesori ce au slujit de-a lungul timpului aici la catedra, in aceeasi tema fiind prezentat si un film documentar, „Istorie si traditie”.

Totodata, a fost lansat volumul „Lumea maestrilor” (realizat de prof. dr. Gabriela Girmacea) si s-a dezvelit o placa comemorativa. In final, fostii dascali ai colegiului au fost premiati simbolic, primind in dar, alaturi de carti si flori, si câte o moneda jubiliara.