Top Story Sara Ioana Ciorec din Moinești norocoasă de 1 iunie de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Concursul „ Fă-i o bucurie copilului tău de 1 Iunie!” i-a adus în dar o tabletă Samsung Galaxy Tab E, unei fetițe de 8 ani din Moinești. Sara Ioana Cioarec a primit cadou de la nașa de botez cărțile din colecția „Taie, Îndoaie și Lipește”. Taloanele care au apărut în ziarul Deșteptarea în cele 4 zile de miercuri ale concursului, i-au dat șansa Sarei să fie câștigătoare. „ Noi locuim în Moinești și în momentul în care m-ați sunat și mi-ați dat vestea aceasta minunată, eram în dreptul localității Grigoreni. Veneam în Bacău ca să particip cu părinții la activitățile care se organizează pentru ziua copilului. Am lăsat totul pentru mai târziu și am venit repede să intru în posesia premiului. Luna aceasta, mai exact pe 23 iunie este ziua mea! Mi-ați făcut un cadou minunat atât pentru ziua copilului cât și pentru aniversare! Sunt o norocoasă!” a declarat Sara Ioana Cioarec, câștigătoarea concursului.

Mii de cititori au urmărit la ora 12.00 extragerea câștigătorului care s-a transmis live pe contul de facebook Deșteptarea de Bacău. Felicitări și încurajări tuturor celor care au participat la concurs. Citiți cotidianul Deșteptarea pentru a descoperi noi suprize și concursuri!

