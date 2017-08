În acest weekend, Bacăul va fi gazda Campionatului Național de Sărituri în apă rezervat juniorilor C și D. De vineri și până duminică, la Bazinul de Înot vor sări după medalii, alături de sportivii cluburilor băcăuane SCM și CSȘM, cei legitimați la Steaua, Triumf București, CSȘ Sibiu și CSM Sibiu. Dacă proaspăt înființata secție de sărituri în apă a CSȘM Bacău va avea o prezență mai degrabă simbolică la această ediție a Naționalelor, în schimb SCM Bacău va încerca să reînnoade firul tradiției, întrerupt în ultimii ani la acest nivel de vârstă de către ascensiunea Stelei. Mai nou, Steaua a cedat, la rândul său, sceptrul în favoarea concitadinei Triumf, club cu care SCM se va lupta pentru medaliile naționale în acest sfârșit de săptămână. 0 SHARES Share Tweet

