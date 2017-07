Societățile Acciona Ingenieria și Consitrans și cinci asocieri de companii luptă pentru a li se încredința studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al segmentului de drum european E85 Focșani – Bacău (drum de mare viteză). Prima dintre cele cinci asocieri este Asocierea RINA Consulting S.p.A – RINA Cconsulting East Europe – Viaponte Rom, iar celelalte sunt Asocierea ItalRom Inginerie Internațională – Metroul – ISPCF, Asocierea ROMAIR Consulting – Dohwa Engineering Co. Ltd , Asocierea Search Corporation – Best Consulting & Design – FORMIN și Asocierea Tractebel Engineering – Expert Proiect 2002 – Transproiect 2001. Proiectul, care va susține dezvoltarea economică și socială a zonei tranzitate, a fost propus spre finanțare din fonduri europene nerambursabile. În prezent, ofertele depuse în SEAP pentru acest proiect se află în curs de evaluare, respectându-se termenele și etapele procedurale conform legislației. Ofertele au fost depuse în perioada 5 – 12 iulie 2017. ACCIONA Ingeniería a fost înființată prin fuziunea societăților AEPO și Ibérica de Estudios e Ingeniería (IBERINSA) și are 600 de angajați. Consitrans este companie autohtonă specializată în soluții integrate și multidisciplinare în sectorul infrastructurii românești. 0 SHARES Share Tweet

