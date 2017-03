Economie Șapte candidați pentru boardul SIF Moldova de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Acționarii Societății de Investiții Financiare (SIF) Moldova au fost convocați în Adunarea Generală din 4 aprilie în care, între altele, vor proceda la alegerea Consiliului de Administrație (CA) pentru un nou mandat de patru ani (2017 – 2021). Pentru funcția de administrator vor concura șapte candidați: Costel Ceocea – actualul președinte director general al societății, Horia Ciorcilă – președintele Băncii Transilvania, actual membru al CA la SIF Moldova, Claudiu Doroș – acum vicepreședinte al SIF Moldova, Cătălin Iancu – directorul executiv al Comitetului de direcție al SIF Moldova, Octavian Radu – membru al CA la SIF Moldova și director de dezvoltare al societății Flaro Prod, Robert Pană – consilier juridic al companiei Swiss Capital București și Olimpiu Blăjuț – director general adjunct al Swiss Capital București. 7 SHARES Share Tweet

