Învinsă în trei seturi acasă, de Tricolorul Ploiești, în primul meci din 2017, echipa de volei masculin a Științei are parte sâmbătă de un nou joc prohibitiv. De data aceasta în deplasare, pe terenul ocupantei locului 3 în ierarhia Diviziei A1, Arcada Galați. Cu doar două înfrângeri la activ, Arcada nu pare dispusă la concesii. În special acasă, și cu atât mai puțin contra unor adversare din partea de jos a clasamentului, precum Știința. „Chiar dacă avem șanse mici, ne vom bate pentru ele”, a declarat antrenorul studenților, Cornel Păduraru, înaintea partidei din etapa a 15-a. Celelalte meciuri (sâmbătă, 28 ianuarie): CSM București- SCM U Craiova, U Cluj- VC Caransebeș, Unirea Dej- VCM P. Neamț, Tricolorul- Explorări Baia Mare, Steaua- VM Zalău (se joacă pe 30 ianuarie).

Clasament: 1) Steaua 36p., 2) VM Zalău 34p. (39-12), 3) Arcada 34p. (37-15), 4) SCMU Craiova 29, 5) Tricolorul 27p., 6) CSM București 25p., 7) Explorări Baia Mare 17p. (25-31), 8) VC Caransebeș 17p. (23-30), 9) Știința 11p., 10) Unirea Dej 10p. 11) U Cluj 7p., 12) VCM P. Neamț 2p.

