Doi lideri de sindicat, Aurel Crețu – Sanitas și Gheorghe Huluță – CNSRL Frăția, au venit în Colegiul Prefectural și, trecând peste ordinea de zi, au criticat aspru Legea 153/2017 privind salarizarea bugetarilor, lipsa contractului colectiv de muncă și lipsa de transparență a Guvernului. „Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz”, a explicat Aurel Crețu, liderul Sanitas, după care a vorbit despre obligația angajaților de a asigura continuitatea activității în zilele de odihnă, despre gărzi, condițiile deosebite de la Psihiatrie, TBC, SIDA, UPU-SMURD. După aplicarea legii, veniturile vor fi diminuate drastic, cel mai afectat fiind personalul auxiliar, a afirmat Aurel Crețu. „Suntem total în ceață” Gheorghe Huluță, liderul CNSRL Frăția, s-a referit plata contribuțiilor la fondul de pensii și sănătate de către angajat, după introducerea acestora în salariul brut. „Nu e doar problema celor de la Sanitas. Ei discută despre cuantum, noi discutăm despre principii. Doamna prefect, vă rog să transmiteți că noi, la ora actuală, suntem total în ceață. Nu avem niciun draft a unei legi vizavi de această problemă. Se discută numai la televizor, ei vin cu explicațiile lor, noi cu ce am auzit, se fac calcule, dar nimic concret. Să vină cu un draft de lege, cu un proiect pe care să-l analizăm, să intre în Comisia tripartită și în CES”, a cerut Gh. Huluță, insistând: „Vrem draft scris!” El a mai precizat că Legea Dialogului Social nr. 62 „este un talemș-balmeș care nu a avut efectele pe care ni le-a prezentat Guvernul Boc ca flexibilizare a forței de muncă. Prin această lege s-a eliminat Contracul colectiv la nivel național în care erau niște clauze minime. La ora asta, peste 4,2 de milioane de angajați sunt dezbrăcați de drepturi, ei nu beneficiază de niciun fel de protecție!” După ce i-a ascultat, Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, a promis că toate solicitările sindicatelor vor ajunge la cei îndrituiți să le rezolve, iar asta în cel mai scurt timp. Mai mult, va organiza o întânire la care vor fi invitați membrii Comisiei de Dialog Social, dar și parlamentarii de Bacău ai PSD-ALDE. 2 SHARES Share Tweet

