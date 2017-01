Actualitate Sancțiuni dure pentru proprietarii de clădiri și terenuri insalubre de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De la 1 ianuarie a intrat în vigoare Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite de pa raza municipiului Bacău. Documentul a fost aprobat în ședința Consiliului Local de la finele anului trecut și prevede ca impozitele pe clădiri și terenuri lăsate în paragină să fie majorate cu 500% (de cinci ori), dacă proprietarii nu se conformează somației autorităților de a reabilita clădirea sau terenul vizat. În regulament se fixează și termenele de șase luni pentru reabilitarea unei clădiri și de 30 de zile pentru un teren, după care urmează aplicarea majorării în cazul în care proprietarul nu se încadrează în aceste marje ale somației. Municipiul Bacău are multe pete pe imagine care ar trebui să atragă impozite majorate. „Sunt o rușine pentru orașul nostru fațada Hotelului Central sau modul în care arată Hotelul Moldova. Pentru astfel de exemple voi aplica legea până în pânzele albe, chiar și cu riscul să nu încasăm banii și să rămână creanțe la bugetul local”, a spus primarul Cosmin Necula. Primarul s-a mai referit și la terenurile din fața Spitalului Județean și a celui de Pediatrie, despre care a spus că Primăria le va curăța în cazul în care proprietarii nu o fac, dar îi va pune la plată pentru lucrările efectuate. Problema este că Primăria însăși este proprietară a unor zone sau clădiri căzute în paragină: Stadionul municipal, fundația viitoarei săli polivalente sau cinematograful Orizont și nu se întrevăd perspective pentru a le revitaliza prea curând, nefiind în planurile de investiții pe anul acesta.

Poliția locală a amendat în numeroase rânduri proprietarii hotelurilor Moldova și Central, dar nu a încasat nici un ban.

