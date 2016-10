Sanctiuni dublate pentru delictele silvice

Din aceasta luna, s-au dublat amenzile in cazul delictelor silvice. Astfel, prin modificarile legislative prevazute prin OUG 51/2016, care completeaza Legea 171/2010 privind sanctionarea contraventiilor silvice, au fost introduse peste 100 de noi tipuri de abateri care vor putea fi sanctionate.

Prin noul normativul vor fi sanctionate pâna si taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, fara drept, precum si distrugerea ori vatamarea de arbori, puieti, pomi de Craciun ori lastari din fondul forestier national.

In cazul in care aceste fapte se savârsesc in afara fondului forestier national, daca valoarea prejudiciului, stabilita potrivit legii, este de pâna la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, se va plati o amenda cuprinsa între 1.000 si 12.000 de lei (fata de 500 – 5.000 de lei, in vechiul normativ), iar masa lemnoasa se va confisca.

Acelasi nivel al amenzii este valabil si in cazul furtului ori însusirii arborilor taiati cu drept sau fara drept, a puietilor, pomilor de Craciun ori a lastarilor din fondul forestier national sau furtul ori însusirea arborilor taiati cu drept sau fara drept de pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national, daca valoarea prejudiciului este de pâna la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior.

Pe lânga confiscarea materialului lemnos si a mijlocului de transport, noile reglementari prevad sanctiuni cu amenda de 3.000 pâna la 10.000 de lei (fata de 2.000 – 5.000 de lei) pentru transportul de masa lemnoasa fara provenienta legala.

Ca noutate, s-a introdus prevederea prin care operatorii economici care exploateaza masa lemnoasa, pe lânga amenzi, pot primi si puncte de penalizare, iar la acumularea a 25 de puncte de penalizare li se va interzice participarea, timp de 6 luni, la licitatia de masa lemnoasa provenita din fondul forestier proprietate publica.

Tot din aceasta luna, vor risca amenzi între 2.000 – 5.000 lei persoanele care intra în fondul forestier national cu autovehicule nedestinate transportului masei lemnoase (ATV-uri, SUV-uri s.a.), fara acordul scris al proprietarului sau administratorului.

Amenzi contraventionale sunt prevazute si in cazurile de trecere a animalelor domestice neînsotite prin fondul forestier, fara aprobare legala, aruncarea sau depozitarea în fondul forestier national a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substantelor chimice, a apei sarate si a altor substante. Amenzile in aceste cazuri sunt între 500 si 800 lei.