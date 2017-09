După prima victorie stagională (4-1 contra Bucovinei Rădăuți, etapa trecută), Aerostar caută cel dintâi succes extern. Acesta ar putea (și ar trebui) să vină sâmbătă, în etapa a treia, pe terenul nou- promovatei Sănătatea Darabani. Diferența de valoare și de experiență este clar în favoarea oaspeților, însă starea a terenului face ca meciul să devină mult mai echilibrat decât se anunță pe hârtie. „Într-adevăr, suprafața de joc ne poate pune probleme. Am văzut precedentul meci jucat acasă de către cei din Darabani (1-2 cu Sporting Liești, în debutul campionatului- n.r.), iar starea terenului este una foarte precară. Indiferent de situație, noi trebuie să ne întoarcem de la Darabani cu toate cele trei puncte”, a declarat antrenorul „aviatorilor”, Cristi Popovici, care se confruntă, pe lângă mai vechea accidentare a lui Adi Gheorghiu, și cu indisponibilitatea juniorului Buciuman, care acuză o viroză respiratorie. La trei zile după partida de campionat cu Darabaniul, Aerostar revine pe teren pentru meciul din faza a treia a Cupei României cu Csikszereda Miercurea Ciuc. Programată în manșă unică, marți, de la ora 16.30, pe stadionul „Aerostar”, confruntarea de Cupă aduce față în față două candidate la promovarea în Liga a II-a. „Va fi un meci interesant și dificil deopotrivă. Chiar dacă întâmpinăm unele probleme în ceea ce privește jucătorii U19, sper să obținem calificarea în faza următoare a Cupei României. Până la jocul cu Csikszereda, însă, întreaga noastră atenție se îndreaptă către partida de sâmbătă, cu Darabaniul”, a concluzionat Cristi Popovici. Așadar, sănătate înainte de toate! Programul complet al etapei a treia (sâmbătă, ora 17.00): CSM Roman- AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc (se joacă vineri, la ora 17.00), AFC Odorheiu-Secuiesc- Metalosport Galați, CSM Focșani- Suporter Club Oțelul Galați, Bucovina Rădăuți- AFC Hărman, Sănătatea Darabani- Aerostar Bacău, Avântul Valea Mărului- Sporting Liești, KSE Târgu-Secuiesc- Olimpic Cetate Râșnov. CSM Pașcani stă. Clasament Seria 1 1. SC Oțelul Galați 2 2 0 0 11-1 6p.

2. Sporting Liești 2 2 0 0 6-1 6p.

3. CSM Roman 2 1 1 0 10-2 4p.

4. Csikszereda 2 1 1 0 7-2 4p.

5. AFC Hărman 2 1 1 0 5-1 4p.

6. Aerostar Bacău 2 1 1 0 4-1 4p.

7. Av. V. Mărului 2 1 1 0 4-3 4p.

8. Cetate Râșnov 2 1 0 1 5-3 3p.

9. CSM Focșani 2 0 2 0 0-0 2p.

10. KSE Tg. Sec. 2 0 1 1 2-7 1p.

11. Săn. Darabani 1 0 0 1 1-2 0p.

12. Buc. Rădăuți 2 0 0 1 1-4 0p.

13. AFC Odorhei 2 0 0 2 2-8 0p.

14. CSM Pașcani 2 0 0 2 1-8 0p.

15. Metalosport 2 0 0 2 0-16 0p.

