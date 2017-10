Un recipient din plastic care contine sare gema (bulgari) poate deveni un lucru deosebit pentru sanatatea omului. De acest lucru ne asigura un onestean pasionat de inventii, Vasile Lupu, care de mai mult timp este preocupat de rezolvarea unor probleme medicale. Astfel, cu inventia numita “Recipient mini-salina clasica relaxo-portabila”, el se lupta pentru a veni in sprijinul oamenilor ce sufera de diverse afectiuni. Inventia se refera la un recipient portabil pentru terapie pe baza de sare, care are efect curativ asupra organismului. Despre aceasta inventie, Vasile Lupu ne-a declarat: “Noi nu stim sa pretuim bogatiile naturale pe care le avem! Sarea gema (ce are o concentratie de clorura de sodiu de 97,50 la suta), in incaperile uscate, este «antidotul» pentru multe probleme de sanatate. Dispozitivul inventiei este constituit dintr-un vas captusit cu material izolant si anticondens si hârtie de filtru in care este introdusa materia prima solida – sarea bulgari. Dispozitivul poate fi transportat usor de persoanele interesate de terapia cu sare, ce are efecte curative asupra afectiunilor ORL (amigdalite, sinuzite, faringite, rinite, ea dezinfectând si caile respiratorii). De asemenea, are o influenta benefica si asupra insomniei. Aerul respirat in prezenta acestui recipient aeriseste plamânii, fiind util si pe perioada somnului, când corpul se afla in repaus”.

Inventia lui Vasile Lupu a pornit de la faptul ca pentru tratarea acestor lucruri numerosi pacienti si turisti vin pentru cura in adâncul Salinei Târgu Ocna. Recipientul din plastic este bine izolat, fiind prevazut cu un filtru pentru absorbtia umiditatii si o cantitate de bulgari de sare (minim 8-9 kg). Aceasta da o stare de vindecare dar si de relaxare celor care se confrunta cu probleme ale sistemului respirator, pentru o buna sanatate.

Un lucru inedit, mentionat de Vasile Lupu, este ca inventia sa ajuta la odihnirea persoanei in conditii optime, redându-i vitalitatea si buna dispozitie la trezire precum si la… disparitia sforaitului. Recipientul poate fi asezat in apropierea patului pentru a fi aproape de caile respiratorii, astfel ajutând la dezinfectarea lor, eliminând sforaitul si oboseala si scazând si riscul bolilor cardiovasculare. Dupa ce a intocmit toate specificatiile tehnice si a inscris la OSIM aceasta inventie (pe care o prezinta la expozitiile si saloanele de inventica), Vasile Lupu ne-a declarat: “M-as bucura ca aceasta sa fie produsa in serie. Eu nu am aceasta posibilitate dar e de utilitate pentru numerosii bolnavi cu astm, care sufera si de alte afectiuni. As duce gratis aceste recipiente in sate, la cabinetele medicilor de familie, care stiu câti bolnavi cu astfel de probleme au”. Mentionam ca Vasile Lupu este autor al mai multor inventii, care au fost expuse in tara si in strainatate, iar stafeta realizarii de noi lucruri in sprijinul oamenilor este dusa mai departe de nepotul sau, Bogdan Colpos, care implineste chiar in aceste zile frumoasa vârsta a majoratului.

Ion Moraru

