Contrasens Samba do Brasil de Razvan Bibire - Când părea că planul merge ca pe roate și conspiratorii se pot bucura de putere, după ce au reușit să o demită pe președintă, ca într-o telenovelă sud-americană, cade ca un trăznet vestea: noul președinte, cel care a săpat-o cât a putut, cu sprijin intern și, mai ales extern, pe Dilma Rousseff, este anchetat pentru corupție. De data aceasta dovezile sunt clare, nici vorbă despre probe circumstanțiale ca în cazul lui Rousseff, care și-a pierdut funcția pe motiv că ar fi manipulat cifrele bugetare ca să ascundă deficitul. Ea a fost acuzată că a apelat la un truc bugetar numit în Brazilia „pedaladas" – o amânare a plății datoriilor către băncile de stat pentru a masca datoria publică în 2014. Auditorii independenți angajați de Senat au ajuns, însă, la concluzia, că acuzațiile nu se susțin. E drept, Dilma Rousseff a fost demisă de Parlament și în urmă unui spectacol grandios orchestrat de presă, Justiție și politicieni, care, la fel ca în România, au scos zeci de mii de persoane în stradă. Nu e lipsit de importantă nici că apropiați ai lui Michel Temer, cel care a preluat funcția de președinte, s-au întâlnit cu oficialii americani, inclusiv cu fostul ambsador al SUA în Brazilia, Thomas Shannon, implicat în mai multe lovituri de stat din regiune, inclusiv în cea din Honduras din 2009 sau Paraguay din 2012. Temer a fost numit președinte, însă, luni seară, procurorul general al țării a depus la Curtea Supremă acuzațiile de corupție la adresa președintelui în exercițiu, acuzații bazate pe înregistrarea unei convorbiri între acesta și un om de afaceri în care se vorbește despre mită. Rechizitoriul reprezintă punctul culminant al unei anchete de trei ani în care a fost investigată corupția de la cele mai înalte niveluri ale politicii și afacerilor braziliene. Campania anticorupție din Brazilia a condus la anchetarea a cinci foști și actuali președinți, precum și a unei treimi din guvern, o treime din Senat și un număr mare de deputați. În lumina recentelor evenimente, episodul din luna mai a anului trecut, când cotidianul brazilian „Folha de Sao Paulo" a publicat înregistrarea unei convorbiri dintre un ministru și directorul unei companii de transport, apare foarte interesant. Atunci, ziarul a publicat înregistrarea unei conversații între ministrul planificării, Romero Jucá și Sergio Machado, fost director al companiei Transperto, subsidiara a Petrobras, compania petrolieră implicată într-un monstruos scandal de corupție. Conform publicației, conversația, care a a vut loc cu câteva săptămâni înaintea suspendării Dilmei Rousseff, s-a concentrat pe ideea schimbării guvernului pentru a se opri scandalul de corupție. În Brazilia, președintele țării este și șef al Executivului, numirea lui Temer în funcția de președinte interimar fiind echivalentă cu o remaniere. A fost sacrificată Dilma Rousseff de către tabăra lui Temer în încercarea acestora de a-și salva pielea? A votat Parlamentul brazilian demiterea unui președinte împotriva căruia nu existau probe certe doar pentru a-l înlocui cu un vicepreședinte băgat până în gât în scandaluri de corupție? Ce rol au jucat presa, în special grupul Globo TV, și procurorii „incoruptibili" în acest scandal?

