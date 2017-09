Salvatorii băcăuani au urcat pe podium la Concursul „Cel mai puternic pompier”

Competiţia, organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Unirea” al judeţului Alba, Asociația Sportivă a Pompierilor din România și Asociația CTIF din România, a adunat la startul etapei finale a Concursului Național „Cel mai puternic pompier” 18 echipe ale pompierilor militari și 76 de pompieri din cadrul a 20 de inspectorate pentru situații de urgență din România, printre ei şi salvatori de la ISU Bacău. Ei au avut de parcurs patru probe practice: manipularea furtunului, greutate şi rezistenţă, cursa de obstacole și ridicarea greutăţii, individual şi pe echipe, iar la final pompierii din Bacău au demonstrat că sunt puternici şi au urcat pe podium. La proba de individual, plt. maj. Răzvan Miron, de la ISU Bacău, a obţinut locul trei şi tot locul trei a obţinut şi echipa ISU Bacău, primele locuri fiind ocupate de ISU Alba şi ISU Bihor. Efortul participanţilor a fost răsplătit cu premii. 0 SHARES Share Tweet

