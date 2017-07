– Filip Constantin Oprişan este unul dintre cei 17 voluntari ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bacău şi participă alături de paramedicii de la Smurd la misiuni În urmă cu un an, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă lansa provocarea, la nivel naţional, ca cei care doresc să participe alături de pompieri la misiuni să se înscrie ca voluntari în unităţile din judeţul lor. La Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău au fost mai mulţi cei care s-au interesat de proiect, dar, în final, doar 17 băcăuani au ajuns să fie voluntari. Unul dintre ei este Filip Constantin Oprişan (24 ani). Elev la o şcoală postliceală sanitară din Bacău, la profilul asistent medical generalist, în anul I, a aflat că pompierii caută voluntari de la un profesor, dar auzise ceva şi pe la radio şi TV, şi nu a stat prea mult pe gânduri până să bată la uşa lor. „Am venit în primul rând pentru că mă ajută să fiu mai bine pregătit pentru meseria de asistent medical. Am fost şi sunt fascinat de munca pe care o depun aceşti oameni, le admir curajul cu care merg la intervenţii şi cum rezolvă cazurile. Eu particip doar la cazurile mai simple, alături de echipajul de pe ambulanţa Smurd, dar am învăţat multe lucruri de la ei. Ştiu să acord primul ajutor şi am observat că, de când fac voluntariat, am prins mai mult curaj şi dacă se întâmplă să văd o persoană căzută pe stradă imediat intervin să o ajut. Înainte îmi era teamă”, ne-a mărturisit Filip. A simţit adrenalina misiunilor cu autospeciala Smurd şi acum se gândeşte serios ca atunci când termină şcoala să se angajeze ca asistent pe ambulanţă şi nu într-un spital. Este încă la început, se gândeşte şi la posibilitatea unui job în străinătate, dar tot mai mult şi-ar dori să rămână acasă. „Cred că în România lucrurile se vor schimba. Acest voluntariat pe mine o să mă ajute foarte mult. Dacă nu pentru şcoală, atunci pentru dezvoltarea mea personală. De când sunt aici comunic mult mai uşor cu cei din jur, cu pacienţii. Aş încuraja pe oricine să facă voluntariat la pompieri. Îi ajută să se dezvolte ca oameni şi, foarte important, învaţă să acorde primul ajutor”, ne-a mai spus Filip. Până acum, tânărul elev a acumulat 125 de ore de voluntariat şi petrece alături de salvatorii băcăuani cinci – şase ore pe zi, chiar şi acum în perioada vacanţei. Acestea sunt însă considerate şi ore de practică, un stagiu pe care este obligat să-l facă (şase săptămâni în total), şi primeşte de la ISU adeverinţă pe care să o prezinte la unitatea de învăţământ. Dar lui Filip i se pot alătura şi alţi tineri. Campania „Salvator din pasiune” continuă acum pe perioadă nedeterminată şi fără limită de locuri, doar că băcăuanii nu se prea înghesuie să facă voluntariat. ISU Bacău are doar 17 voluntari, cu vârste de până la 50 de ani, din mai multe domenii de activitate, în vreme ce la ISU Suceava, spre exemplu, după anunţul de recrutare din februarie anul acesta, au fost acceptaţi 145 de voluntari. La acest proiect se pot înscrie persoane cu vârste cuprinse între 16 şi 65 de ani, care să fie apte din punct de vedere medical şi să-şi dorească să facă echipă cu salvatorii, fără să aştepte ceva în schimb. La început urmează un curs de iniţiere, apoi activităţile derulate alături de efectivele inspectoratului constau în participarea la misiuni, utilizarea noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar şi de prevenire. Voluntarii se împart în patru clase de competenţă şi în funcţie clasă trebuie să efectueze între 240 şi 720 de ore de voluntariat. „Demersul instituţiei noastre are la bază beneficiile activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor.” cpt. Andrei Grecu, ofiţer relaţii publice ISU Bacău 3 SHARES Share Tweet

