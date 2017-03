Cultura „Salonului de Primăvară al Artei Naive” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vineri, 31 martie 2017, ora 13.00, se deschide cea de a XXVI-a ediție a „Salonului de Primăvară al Artei Naive”, organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău și Centrul de Cultură „George Apostu”, în spaţiul Muzeului de Artă Contemporană „George Apostu”.

„Salonul de Primăvară al Artei Naive” continuă tradiția aducerii în atenția publicului a celor mai reprezentativi artiști naivi din România, artiști care construiesc o viziune unică asupra lumii de lângă noi. În expoziţia-concurs din acest an vor fi prezentate peste 100 de lucrări plastice (pictură și sculptură) aparţinând creatorilor de artă naivă din judeţele Caraş-Severin, Timiş, Galaţi, Iaşi, Prahova, Bacău, şi din Bucureşti. Artistul naiv se comunică, fără prejudecăți de limbaj pe sine, mai exact, realul pe care îl ia în posesie. Nu folosește în discursul său un anumit cod, ci se dezvăluie instantaneu într-o imagine totală, care ia de fiecare dată totul de la capăt. Este rodul unei viziuni personale, asemenea creatorului autentic, inventatorilor de limbaj și care se închide în unicitatea sa, făcând imposibil epigonismul. Victor Ernest Maşek, estetician (1937-2002) Cele mai valoroase creații vor fi premiate de juriul alcătuit din personalități artistice din domeniu și prezidat de artistul plastic prof.dr. Liviu Nedelcu. Împletirea picturii naive cu frumusețea cântecului va fi realizată de „Taraful Hora”, în componența: Mihai Bălan (acordeon), Lupu Alexandru Mihai (țambal), Dobraniș Andrei (chitară) și Romanescu Robert (saxofon/clarinet). Cu această ocazie, vor fi expuse lucrări pe tema „Albastru” (icoane pe sticlă, semne de carte cusute cu motive tradiționale, cărți poștale) realizate de membrii Centrului de Zi „Clubul Pensionarilor 60+”, precum și de elevi, participanți la atelierele practice organizate de Centrul de Cultură „George Apostu”, în cadrul proiectului european Erasmus + „Drumul culorii albastru în Europa”. Programul cultural pentru anul 2017 al Centrului de Cultură „George Apostu” se desfăşoară sub genericul „ImagiNație – energia culturii”. Programul cuprinde organizarea de evenimente, manifestări, acțiuni bazate pe incursiuni în istorie, literatură, artă, știință dedicate împlinirii a 60 de ani de la înființarea Comunității Economice Europene și a 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, demers la care s-au alăturat autoritățile locale și sponsorul oficial al Centrului, SIF Moldova. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.