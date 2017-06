Cultura „Salonul National de Primavara al Artei Naive” 2014 a fost o reusita de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Salonul National de Primavara al Artei Naive 2014, aflat la cea de-a XXIII-a editie, a fost organizat, si in acest an, de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau, în parteneriat cu Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau. Vernisajul si premierea câstigatorilor au avut loc vineri, 28 martie, la Muzeul de Arta Contemporana „George Apostu”, juriul, format din prof. dr. Aurel Stanciu – presedinte, pictorul naiv Ion Maric, prof. Daniela Gaftea , Carmen Voisei, director al Scolii de Arte si Meserii Bacau si Mari Bucur, artist plastic, a avut o misiune destul de grea, in concurs fiind inscrisi 56 de pictori naivi, din 14 judete. “Aceasta expozitie concurs de arta naiva mi se pare, din câte am vazut eu, cea mai reusita si mai curata, când spun curata, elimin elementul kitsch, deoarece foarte multe expozitii de arta naiva sunt incarcate de asemenea elemente, care nu este arta. De data aceasta expun artisti adevarati ai acestui gen de arta, cum sunt Catinca Popescu, Ioan Maric, Constantina Voicu, Salomeea Andronic din Bacau, unde avem o adevarata scoala de arta naiva, cât si artisti consacrati din alte judete, ceea ce a ridicat standardul unei asemenea manifestari”.

prof. dr. Aurel Stanciu – presedinte al juriului

Invitati speciali ai Salonului au fost si initiatorii, acum mai bine de 20 de ani, ai Salonului de Arta naiva, Constantin Donea, Val Manescu si Nicolae Radu, dar si Mircea Stroe, presedintele Asociatiei Nationale a Artistilor Naivi, care a acordat, cu aceasta ocazie, Diplome speciale pentru intreaga activitate unor artisti naivi consacrati, cât si unor tineri, aflati la portile consacrarii, care expun pentru prima data la un asemenea salon. Marele Premiu al Salonului, acordat de Centrul de Cultura “George Apostu” a fost câstigat de Ioana Gheorghiu, artist naiv din Galati. Sponsorul principal al Salonului a acordat premii pentru Tematica abordata – Dorina Blanaru, Originalitate – Mihaela Damian si pentru Compozitie – Emanuel Tancau. Au mai acordat premii Asociatia Inner Wheel si Organizatia judeteana a PSD, pentru cei mai tineri participanti – Razvan Lacatusu, Emil Tancau, Dorina Blanaru, Silviu Pana, Adriana Parfenie, Damian Mihaela, care au constat in materiale specifice unei asemenea arte. Cu aceeasi ocazie, a fost lansata si cartea “Mestesuguri populare traditionale din judetul Bacau. Portrete de mesteri”, semnata de referentul de specialitate Feodosia Rotaru, carte aupra careia vom reveni in alta editie a ziarului. Programul artistic al evenimentului a fost intregit de formatia instrumentala Trio „Play List Band”, în componenta: Mihai Balan-acordeon, Catalin Cojoc- nai, caval si Darius Raducanu –pian. 19 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.