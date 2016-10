Dupa traditionalul Salon de Primavara al Artei Naive, anul acesta, Ion Maric (Badita), profesor la Scoala Populara de Arte si Meserii, maestrul picturii naive, medaliat si premiat la cele mai mari saloane din tara si strainatate, in colaborare si cu sprijinul nemijlocit al Societatii de Investitii Financiare (SIF) Moldova, a organizat, in cadrul “Zilelor Bacaului”, editia I a Salonului de Toamna, deschis vineri, 7 octombrie, la care au fost invitati artisti naivi din Bacau si Iasi.

De data aceasta, artistii au lucrat cu tema data: Taurul (“stranepotul” bourului din Carpati), simbolul SIF Moldova, regasit pe toate documentele oficiale ale institutiei care gestioneaza si investeste miliarde de lei ale unor importante societati comerciale, dupa trei principii: Performanta, Transparenta si Calitate, impuse de organizatori si participantilor la Salon.

“Sunt bucuros si fericit ca suntem impreuna, aici, in Saloanele SIF Moldova, pentru a sarbatori arta, arta naiva si pe talentatii ei creatori. Noi suntem o institutie financiara, rece, calculata, ale caror instrumente sunt conturile, procentele, banii, profitul, legaturile noastre cu mediul de afaceri. Ne dorim in acelasi timp sa fim prezenti si in comunitatile locale, in mediile artistice, in scoli, sustinând creativitatea investind in oameni si proiectele lor, promovând talentul, performanta, sprijinind in mod constant actiuni din sfera educatiei, artei, sportului si solidaritatii sociale.

Noi am fost pragmatici, ne-am urmarit interesul, sugerându-va ca mod de exprimare artistica simbolistica noastra, umanizarea ei prin arta. Sunt pe simeze idei foarte frumoase, Taurul nostru in diferite ipostaze, realizate cu talent, cu umor, specific artei naive, pe care o apreciem foarte mult”, a spus Costel Ceocea, presedinte al SIF Moldova.

O alta noutate a Salonului ar fi expunerea doar a lucrarilor premiate si a celor care au respectat tematica. De fapt, cum a remarcat si prof. dr. Aurel Stanciu, membru al UAP, autor al celebrelor “Ferestre”, ieri, la etajul 9 al “Casei Albastre” au avut loc doua vernisaje: unul al lucrarilor artistilor consacrati, despre care am vorbit, si un altul al creatiilor elevilor de la Colegiul National de Arta “George Apostu”, realizate, in august 2015, in Tabara de o saptamâna, condusa de artistul Aurel Stanciu, care a avut aceeasi tema: fiorosul taur, simbolul SIF Moldova, lucrari care “curgeau” pe un ecran instalat in sala de expozitii.

“A fost ceva extraordinar pentru elevii nostri, nu este doar arta naiva, se vad influentele studiului, insa “dialogul” este interesant si stimulator, de aceea sunt obligat sa multumesc conducerii SIF, presedintelui Costel Ceocea, pentru sprijinul logistic si material. Arta are nevoie de bani, fara bani, fara sprijin, niciun artist nu a putut si nu poate crea. Iar banii se gasesc la institutiile si la oamenii cu bani, care sunt dispusi sa-i investeasca cu generozitate in acest domeniu”, a declarat prof. Aurel Stanciu.

Despre arta si despre arta naiva, despre izvoarele ei, a vorbit si criticul Iulian Bucur: “Artistii naivi din Bacau au darul povestirii, stiu sa povesteasca in culori, este darul lor. Altii viseaza. Uitati-va la personajul principal, un animal, el insusi o poveste, imblânzit si inconjurat de frumoase alte povesti, nascute si traite in aceasta cladire, el zboara deasupra orasului, de la inaltimea acestui etaj, de la inaltimea talentului celor mai tineri si al artistilor consacrati. Am intrat cu retinere in Salon, insa este fabulos ce a iesit dintr-o idee”, au fost cuvintele criticului Iulian Bucur.

Premiile Salonului Artei Naive au fost inmânate de presedintele SIF Moldova. Nu s-a procedat clasic, cu clasamente, toti artistii au primit o Diploma de Excelenta si un premiu constând in materiale necesare oricarui pictor.

Asadar, in semn de recunoastere pentru talentul si creativitatea cu care au suprins imaginea si valorile SIF Moldova, in lucrarile expuse la Salonul de Toamna, s-au acordat premii artistilor plastici naivi Ioan Maric, Catinca Popescu, Carmen Voisei, Dorina Blanaru, Constantina Voicu, Salomeea Andronic (o talentata artista din Racaciuni, eroina unui reportaj publicat in ziarul Desteptarea), Gheorghe Clit, Razvan Lacatusu, Emilian Tancau, Catalina Munteanu, Cristina Radu, Tamara Lungu, Adriana Parfeni, Alexandra Portan.

Salonul de Toamna al Artei Naive este deschis toata luna octombrie.