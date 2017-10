„Saloanele Moldovei”, este prima mare iniţiativă, după „Podul cu Flori”, care a avut ca scop desfiinţarea, prin artă, a graniţei dintre cele două teritorii, aflate de o parte şi de alta a Prutului. „Întemeitorii”, cum a afirmat Geo Popa, ministru secretar de stat în Ministerul Culturii, au fost oameni de cultură, din cele două ţări, animaţi, deopotrivă de a da un semnal, atunci, că nimeni şi nimic nu poate trage o linie printr-o inimă care bate şi simte la fel, iar pe de alta de a reuni sub aceeaşi cupolă a creaţiei, talentului şi mesajului artistic, artişti din cele două ţări. N-a fost uşor, dar nici foarte greu când ai de partea ta arta, artiştii şi creaţiile lor, care nu au nimic în comun cu ideologiile şi politicile unor grupuri de oameni sau state. Printre ei, spunea Geo Popa, la vernisarea expoziţiei „Saloanele Moldovei”, de vineri, 20 octombrie, de la Muzeul de Artă din Bacău, cea mai longevivă şi trainică legătură de suflet, inimă şi simţire dintre cele două teritorii, despărţite, abuziv, nu doar de un râu – Prutul – dar şi de kilometri de sârmă ghimpată, în sapatele cărora au fost aliniaţi şi aliniate soldaţi şi puşti Kalaşnikov, au fost Ilie Boca, artist plastic, Ion Ungureanu, ministrul Culturii din Republica Moldova, Constantin Donea, preşedinte al Comitetului de Cultură din Bacău, Geo Popa, director al Centrului de Cultură „George Apostu”, Sergiu Cuciuc, artist plastic din R. Moldova, Andrei Pleşu, ministrul Culturii şi mulţi alţii. „Saloanele Moldovei” din acest an, cu ediţia a XXVII-a, a avut, conform Regulamentului (un an în Bacău, următorul la Chişinău) jurizarea şi primul vernisaj la Chişinău, în august 2017. Au fost înregistrate în concurs 400 de lucrări, aparţinând a peste 300 de artişti din R. Moldova şi România, juriul format din Ghenadie Jalbă, preşedinte, vicepreşedinte al UAP din R. Moldova, Pavel Şuşară, critic de Artă din România, Răzvan Caratănase, Anca-Niculina Mihăilă, Sergiu Ciocanu, Tudor Stăvilă şi Liviu Hâncu, artişti plastici, ca membri, a stabilit următoarele premii: Premiul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” – Marius Cristea (Bucureşti), Premiul Ministerului Culturii din R. Moldova – Constantin Ştefănescu (Iaşi), Premiul Consiliului Judeţean Bacău – Eudochia Robu (Chişinău), Premiul Primăriei Bacău – Ghenadie Tîciuc (Chişinău), Premiul Centrului de Cultură „George Apostu” – Ecaterina Ajder (Chişinău), Premiul Muzeului de Artă al Moldovei (Chişinău) – Aura Evelina Radu (Bucureşti), Premiul „Mihail Grecu” al UAP din R. Moldova – Ion Anghel (Bucureşti), Premiul UAP din România – Dumitru Verdianu (Bucureşti), Premiul Primăriei Chişinău – Dionis Puşcuţă (Bacău – România). La vernisajul expoziţiei de la Muzeul de Artă din Bacău (din cauza interdicţiilor stabilite de ISU, expoziţia nu a mai fost panotată la Galeriile ALFA), au participat artişti din Republica Moldova (Ghenadie Jalbă şi Tudor Stănilă), Geo Popa, secretar de stat în Ministerul Culturii, care a avut o intervenţie în care a făcut apel la rolul întemeitorilor în cultura română, renuţarea la graniţele impuse vremelnic de decizii politice şi un îndemn la iubire pentru artişti, Pavel Şuşară, unul dintre cei mai titraţi şi apreciaţi critici de artă din România, care a spus, la vernisaj, printre altele: „«Saloanele Moldovei» sunt, din toate punctele de vedere (participare, arie geografică, genuri şi tipuri de artă plastică), o sinteză a artei plastice româneşti la ora actuală”, Ilie Boca, membru al UAP Bacău, Carmen Poenaru, preşedinte al UAP, Filiala Bacău, Constantin Ciosu, artist caricaturist, membru al UAP, Mariana Popa, manager şi Dionis Puşcuţă, sef Secţie Artă, ai Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, artişti plastici, un numeros public. 1 of 12 Ca o premieră, începând cu această ediţie (s-a modificat şi regulamentul), simultan, o dată cu expoziţia artiştilor înscrişi în concurs, va avea loc şi o expoziţie personală a câte unui artist, în Bacău a unui artist din R. Moldova (acum, la Muzeul de Artă Contemporană al Centrului „George Apostu” se poate vizita expoziţia artistului Simion Zamşa), la Chişinău a unui artist din România. Din păcate (motivat sau nu, mai ales fără motivaţii) au lipsit, ceea ce nu se întâmplă la Chişinău, reprezentaţii Primăriei şi Consiliului Judeţean Bacău. Cum „Saloanele Moldovei” vor continua şi în anii următori (acesta este crezul şi legământul artiştilor), există speranţa că, între timp, se va schimba ceva şi în modul în care autorităţile locale vor prioritiza(!) ieşirile din sediile instituţiilor amintite. Nu va fi, cu siguranţă, în pagubă. Alte detalii, declaraţii şi opinii, în ediţia de luni a ziarului Deşteptarea. 0 SHARES Share Tweet loading...

