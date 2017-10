Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, organizează vineri, 20 octombrie 2017, începând cu orele 14.00, la Muzeul de Artă Bacău (str. Nicolae Titulescu, nr. 23), vernisajul expoziţiei-concurs „Saloanele Moldovei”, ediţia a XXVII-a. Manifestarea, iniţiată în 1991, prezintă evoluţia artei contemporane din România şi Republica Moldova, realizează o strânsă legătură între artiştii plastici de pe ambele maluri ale Prutului şi urmăreşte promovarea tinerilor creatori din cele două ţări. Lucrările de artă participante la concursul din acest an vor fi expuse la Muzeul de Artă Bacău, Galeriile „Ion Frunzetti” ale UAPR Bacău, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” – Galeria „Hol”. Cu această ocazie va avea loc şi vernisajul expoziţiei „Artişti plastici în colecţiile Muzeului de Artă Bacău”. 0 SHARES Share Tweet loading...

