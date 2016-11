Salba de medalii pentru SCM- Palatul Copiilor

Doua competitii internationale, o salba de medalii. Sfârsitul de saptamâna s-a dovedit rodnic pentru judoka de la SCM- Palatul Copiilor Bacau. Sportivii pregatiti de profesorul Dorin Cruceanu au avut o comportare meritorie atât la „Memorialul Celor Patru” de la Onesti, unde au cucerit zece medalii, cât si la turneul de la Brasov, de unde s-au intors cu opt medalii.

„A fost un weekend cu multe meciuri pentru fiecare sportiv, in special pentru cei care au luptat doua zile la rând. Sunt multumit de rezultatele elevilor mei. Am fost foarte impresionat de organizarea concursului de la Brasov, care a aratat ca o finala. La Onesti, judoka medaliati la Nationale si-au aparat prestigiul, urcând pe cea mai inalta treapta a podiumului”, a declarat prof. Dorin Cruceanu, care a tinut sa multumeasca ISJ-ului, conducerii Palatul Copiilor si, in special, parintilor pentru sprijinul financiar si moral oferit.

Rezultate inregistrate la Onesti:

Medalie de aur: Roxana Radu 23 kg U11, Tudor Varvaroi 42 kg U11, David Cioineag 50 kg U133, Raul Petraru 60 kg U13 si Kimberley Ungureanu 57 kg U16.

Medalie de argint: Andreea Radu 36 kg U16.

Medalie de bronz: Mihaita Varvaroi 60 kg U16, Alyia Dospinescu 44 kg U13, Sergiu Buzduga A55 kg U11 si Andreea Cavaleru 40 kg U13.

Rezultate inregistrate la Brasov:

Medalie de aur: Roxana Radu 24 kg si Andreea Cavaleru 40 kg.

Medalie de argint: Andrei Maticiuc 24 kg, Alexandru Zaharia 42 kg si Ionut Mircea 46 kg.

Medalie de bronz: David Dascalu 30 kg, Tudor Nedelcu 38 kg si Sergiu Buzduga A50 kg.

Urmatoarea competitie, de asemenea cu caracter international, va avea loc la Focsani, unde judoka de la SCM- Palatul Copiilor vor avea prilejul de a-l cunoaste pe grecul Ilias Iliadis, campion mondial si medaliat la Olimpiada.