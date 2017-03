Sport Salbă de medalii pentru Phoenix de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sala de Sport „Mihai Nistor” din Erbiceni-Iași a găzduit la finalul săptămânii trecute prima ediție a Cupei Shinobi adresată sportivilor din Federația Okinawa Isshinryu Karate România, la care au participat peste 400 de sportivi, eveniment derulat pe două secțiuni: kata individual și kata sincron. C.S Phoenix Bacău a participat la acest eveniment cu 20 de sportivi la prima secțiune și cu cinci echipe la cea de-a doua, reușind un bilanț remarcabil. La proba de Kata individual Rebeca Dimofte, Andrei Leonte, Eva Cozma și Alexandru Costea au cucerit medaliile de aur. Pe locul II s-au clasat Darius Dimofte, Cristina Prodan, Vlad Cozma, Floris Rotaru și Cristian Costan, în timp ce, la aceeași probă, Ioana Ciobanu, Ianis Lovin, Liviu Leonte și Teodor Popa au reușit câte o medalie de bronz. La proba de Kata sincron, Rebeca Dimofte, Darius Dimofte, Andra Ciobanu, Andrei Leonte, Alexandru Plescan și Ianis Lovin s-au clasat pe locul I, iar Floris Rotaru, Cosmin Rotaru, Rareș Vasilache, Andrrea Prodan, Teodor Popa și Andy Bertalan au încheiat competiția pe locul III. „Felicitări tuturor sportivilor C.S Phoenix pentru dăruire, devotament și perseverență. Rodul muncii lor și aportul părinților sunt redate prin recunoașterea valorii lor în compeții. Sperăm că aceste rezultate îi vor motiva și mai mult, să munceasca atât pe cei prezenți la competiție cât și pe ceilalți sportivi din clubul nostru”, a declarat instructorul Luminița Dan de la C.S. Phoenix Bacău 0 SHARES Share Tweet

