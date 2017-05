Social Salariații instituțiilor de Mediu se pregătesc de grevă generală de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Comisarii Gărzii de Mediu, dar și inspectorii Agenției pentru Protecția Mediului strâng semnături pentru declanșarea, în cursul săptămânii viitoare, a grevei generale. Măsura lor vine pentru că nu au primit de la Ministerul Mediului satisfacție vizavi de solicitările salariale pe care le-au făcut până acum, deși au protestat spontan de mai multe ori prin întreruperea timp de câte două ore a lucrului. Angajații celor două instituții acuză salarizarea discreționară în sistemul bugetar, funcționarii din structurile de protecție a mediului fiind uitați la toate măririle de salarii. „Am aflat – spune șeful Grupei sindicale de la Comisariatul județean Bacău al Gărzii Naționale de Mediu, Ionuț Prisacariu – că majorările de salarii anunțate de Guvern nu ne vizează și pe noi, în condițiile în care sunt lucrători în instituțiile de Mediu plătiți chiar cu mai puțin decât salariul minim pe economie. Iar cel mai mare venit net al unui comisar al Gărzii de Mediu, abia ajunge la 2.200 de lei. Spre comparație, cei din Garda Forestieră nu numai că beneficiază de salarii mult mai mari, dar instituția lor este inclusă și în programul de majorare a salariilor promovat de actualul guvern”. Valentin Neagoe, liderul sindical al comisarilor Gărzii de Mediu la nivel național, a declarat că s-a întâlnit cu ministrul Mediului, dar fără rezultate. Astfel, următorul pas este greva generală pe termen nelimitat, în toată țara.

„Avertismentul cu greva generală – a precizat Ionuț Prisacariu – a fost transmis de sindicatul din structură ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu. Mai mult de jumătate dintre salariați s-au declarat deja de acord cu declanșarea grevei, care cred că va avea loc în cursul săptămânii viitoare”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.