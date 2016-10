Salariatii au descoperit cine ar fi adevaratul proprietar al Rafo

Sindicatul Rafinorul i-a scris si i-a cerut presedintelui companiei Petrochemical Holding, Iakov Goldovskiy, sa vina urgent la Onesti pentru a gasi, impreuna cu administratia Rafo si, eventual, cu sindicatul o solutie de intrare in normalitate a societatii.

„Acum – se arata in scrisoarea semnata de liderul Sindicatului Rafinorul, Ion Marian – stim ca proprietarul Rafo este doar Petrochemical Holding din Austria, oficial inregistrata in Registrul Comertului”.

Din luna mai, Iakov Goldovskiy ar fi ales de doua ori varianta cesionarii actiunilor Rafo catre terte persoane, reprezentanti ai companiilor Andres Capital din Austria si Result 4 You din Belgia. Ulterior, ei nu au intreprins nimic pentru rezolvarea situatiei in care se gasesc Rafo si cei aproape 370 de salariati care nu si-au mai primit de la inceputul anului salariile. Mai mult, de la Result 4 You nimeni nu a avut macar curiozitatea sa vada cum mai arata acum Rafo.

Cesionarea actiunilor – spun sindicalistii – nu inseamna ca proprietarul lor de drept este liber de orice obligatii. De aceea, ei ii cer acum lui Iakov Goldovskiy sa gaseasca o solutie urgenta de achitare chiar si partiala a drepturilor de natura salariala, poate chiar pentru o negociere in acest sens.

„Toata problematica existenta astazi la Rafo – spune, in scrisoare, Ion Marian – este de natura penala, iar responsabilitatea cade in seama administratiei si a actionarului si nicidecum in sarcina presupusilor viitori actionari”. Liderul sindical ii da presedintelui de la Petrochemical Holding si câteva exemple de pedepse cu inchisoarea in asemenea cazuri.

„In conditiile in care reactia dumneavoastra va fi negativa fata de cele semnalate – se arata in finalul scrisorii catre Iakov Goldovskiy -, cu tot respectul pe care vi l-am purtat multi ani va informam ca vom sesiza organele competente cu situatia actionariatului Rafo si vom deschide un nou dosar prin Sectia Penala a Tribunalului, cu solicitarea ca drepturile de natura salariala neachitate, cumulat cu daune interese, sa intre si in responsabilitatea Petrochemical”.

Sindicatul Rafinorul a si depus in dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bacau, cu privire la recuperarea drepturilor salariale cumulat cu daune de interese de 12.000 lei de salariat, o intâmpinare ca pe lânga pârâta Rafo sa fie obligata la plata si Petrochemical Holding.