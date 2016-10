Sah / Cupa Municipiului Bacau

Editia din acest an a Cupei Municipiului Bacau la sah, organizata de CSRS „Nord-Est” in perioada 20-23 octombrie, la pensiunea „Margo” din Lilieci a reunit la start 79 de concurenti. Competitia a avut o tenta internationala in conditiile in care a inclus sapte sahisti din Republica Moldova si unul din Grecia.

Cupa Municipiului Bacau 2016, desfasurata in sistem elvetian, 7 runde, sah clasic si arbitrata de Sebastian Volcinsche, l-a avut drept câstigator pe cel mai bun sportiv aliniat la start, CM George-Daniel Scripcaru de la Poli Iasi (ELO 2284), cu 6,5 puncte din sapte posibile.

I-au urmat pe podium Alexandru Calin (Tinerii Maestri Bucuresti) si Iulian Necula (Universitatea Craiova), locul 4 fiind ocupat de Victor Romcovici, din Republica Moldova. La categoria „ELO 1801-2000”, primul clasat a fost Constantin Blanaru (CSRS „Nord-Est” Bacau), la „ELO 1601-1800”, locul intâi a revenit huseanului Petru Arhire (Realitatea), in timp ce câstigatorul categoriei „ELO 1401-1600” a fost Mircea Oasenegre, de la CSS „G. Nestianu” Bârlad. In fine, laureatul categoriei „ELO < 1400" a fost Theodor Luc Ferrant, de la ACS "Elisabeta Polihroniade" Bucuresti. Gazdele de la CSRS "Nord-Est" Bacau au participat cu 18 sportivi, cei mai bine clasati sahisti ai clubului prezidat de Costica Lupusoru fiind Constantin Blanaru (locul 9), Ion Anitei (locul 12) si Liviu Beuran (locul 16). Sponsorul competitiei i-a recompensat cu carti pe toti juniorii cu vârsta sub 14 ani, oferind si trei premii speciale lui Alexandru Pavel Nastore (CSMN Bucuresti) si Stefana Barila (Romtelecom Suceava), in calitate de cei mai bine clasati juniori U10, respectiv moldoveanului Victor Romcovici, cel mai bine clasat senior Over 50.