Un meci al Aerostarului contra unuia dintre „granzii” Ligii I ar avea șanse mici de a se desfășura în Bacău din cauza lipsei instalației de noctirnă Învingătoare marți, cu 1-0 contra Forestei Suceava, divizionara C băcăuană Aerostar e în „șaisprezecimile” Cupei României. Acolo unde va da piept, cel mai probabil, cu o echipă de primă ligă. Care anume, vor decide sorții. „Să vină Steaua!” au strigat suporterii băcăuani, cu trimitere la faptul că după succesul de anul trecut asupra Aerostarului, Foresta a nimerit la tragerea la sorți cu Steaua, adică FCSB-ul de azi. Numai că, în eventualitatea unui meci Aerostar- FCSB, acesta are șanse minime dacă nu chiar nule de a se disputa în Bacău. A subliniat-o și antrenorul „aviatorilor”, Cristi Popovici: „Mi-e greu să spun cu cine mi-aș dori să cădem în faza șaisprezecimilor de finală. Pe de o parte, ar fi frumos să jucăm cu FCSB, Dinamo, CFR Cluj sau Craiova. Pe de altă parte, în cazul unui meci cu o astfel de adversară cu nume, mai mult ca sigur că el ar urma să se dispute în nocturnă, iar Bacăul nu dispune de așa ceva”. Președintele secției de fotbal a Aerostarului, Valerian Voicu a comentat și el pe tema adversarei din „șaisprezecimile” Cupei ce se vor desfăsura în perioada 24-26 octombrie. „Cel mai important este să jucăm în Bacău. Publicul băcăuan merită să vadă din nou un meci oficial cu o adversară din prima ligă. Asta ar însemna ca partida să fie programată după-amiază, în jurul orei 14.00, și nu în nocturnă”. Programarea partidei în nocturnă ar scoate Bacăul de pe lista gazdelor, Aerostar fiind nevoită să „migreze” pentru 90 de minute (sau chiar mai mult, dacă se va recurge la penalty-uri) la Piatra Neamț și Vaslui. „Cu toții ne dorim să jucăm în Bacău, indiferent că va fi vorba de stadionul «Aerostar» sau de «Letea»”, a declarat antrenorul Cristi Popovici, care nu poate uita că, în urmă cu două sezoane, pe vremea când se afla la cârma Sport Clubului, a reușit să elimine, la penalty-uri, Craiova lui Ivan, Băluță și Vătăjelu, înainte de a fi învinsă la limită, ca urmare a greșelilor de arbitraj, de vice-campioana de atunci, ASA Târgu-Mureș. Acum, vice-campioana e FCSB. Să vină! Dar unde? 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.