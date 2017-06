Contrasens Să vină alții să facă! de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În copilărie, în ziua în care venea mașina să ia gunoiul de la ghenă, noi, copiii de la bloc, eram chemați de adulți și ni se dădea sarcină: să adunăm hârtiile din jurul imobilului, hârtii de care, în cea mai mare parte, eram răspunzători. Drept răsplată, primeam o pungă mare cu bomboane. E drept, asta se întâmpla în timpul dictaturii, înainte de 1989. Când lucrurile nu mergeau chiar ca unse și, atunci, câte un adult din bloc lua decizia să facă el ceea ce ar fi trebuit să facă serviciile publice. De fapt, multe lucruri erau făcute benevol de locatari, de la măturatul scărilor, văruitul holului, schimbatul geamurilor de la uși, îngrijitul spațiilor verzi și așa mai departe. Astăzi, însă, toate s-au schimbat. Nimeni nu mai face nimic, toți așteptând să facă altcineva treburile respective. A crescut gardul viu? Să vină Primăria să-l tăie! Nu e tunsă iarbă? Primăria! E trotuarul plin de zăpada? Primăria! Dacă vă uitați pe rețelele sociale, sunt o sumedenie de postări ale unor situații deranjante în care autorul atrage atenția asupra unor situații și deplânge lipsa de implicare a autorităților. E o mașină parcată aiurea? Punem poză pe Facebook și deplângem lipsa de disciplină rutieră, neintervenția Poliției, dar nu sunăm la Poliție să anunțăm situația, că de făcut plângere nici nu este vorba. E o groapă pe stradă? Poză pe FB, dar nu sunăm la Primărie că să informăm despre situație și, apoi, să cerem un termen pentru remedierea problemei. Lipsește marcajul rutier, s-a rupt creanga unui copac, e un rahat de câine pe trotuar? Punem poze pe Facebook și apoi bocim în cerc pe motiv că nimeni nu rezolvă problemele. N-am pune mâna pe un telefon, sau pe o lopată ori pe un fierăstrău ca să rezolvăm o situație… De ce? Iată o întrebare foarte bună! 0 SHARES Share Tweet

