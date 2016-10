Sa-ti spun cum traiesti

Plasarea României printre tarile cu cea mai mare crestere economica in acest an, dar si anul viitor, conform estimarilor, suna ciudat mai ales in Regiunea Nord-Est in care ne aflam. Pentru ca in aceasta regiune se inregistreaza, in continuare, cea mai mare rata a saraciei.

Dar, luata judet cu judet, regiunea arata pestrit, iar cea mai mica rata a saraciei de aici este inregistrata chiar in judetul Bacau: 15 – 22,7%, fata de aproape jumatate din populatie aflata intr-un astfel de stadiu in Suceava si Botosani, dar si in Vaslui. Nici la altii situatia nu e chiar roz, din moment ce numai cinci judete si Capitala etaleaza o rata de doar 4,4 – 15%, cea mai scazuta din tara.

Când spui saracie te gândesti intâi la venituri, in special la salarii. In judetul Bacau, câstigul salarial mediu net este mai mic cu 318 lei decât cel la nivel national, dar inca e bine daca ne uitam la ce se intâmpla in Suceava cu un minus de 590 de lei, in Neamt cu minus 546 de lei sau in Botosani cu minus 536 de lei ori 528 de lei in Vaslui. Alta e privelistea daca ne uitam la câstigul salarial mediu net pe judete, de unde se vad aproape 2.000 de lei in Iasi si numai 1.760 de lei in Bacau. Insa daca vorbim de saracie vorbim de sume mult mai mici decât aceste medii.

Alaturi de salarii stau preturile. Semnificativ este raportul dintre acestea la produsele cele mai cumparate, alimentele. Adica puterea de cumparare. Statistica face astfel de raporturi pentru perioada 1990 – 2016 la noua alimente de baza, iar rezultatele sunt incurajatoare.

De exemplu la pâine. Spune-mi, deci, câta pâine cumperi in fiecare an cu un salariu mediu net, iar eu iti spun cum traiesti. Daca in octombrie 1990 cumparai 418 kilograme de pâine, in octombrie curent s-a ajuns la 547, cu 31% mai mult. Iar cresterile sunt si mai mari la zahar (148,5%) si la oua (121,3%).

Numai ca omul mai traieste si cu multe altele.