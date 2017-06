Editorial Să se schimbe pe ici pe colo… de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Remanierea guvernului va fi tema acestei săptămâni, o remaniere despre care se vorbește din aprilie, dar abia acum s-a copt. Va fi soluția la care se va recurge numai dacă rezultatele evaluării făcute de PSD vor arăta că sunt întârzieri în aplicarea programului de guvernare, a afirmat Liviu Dragnea, și „din păcate, se pare că sunt”. „Dar nu cred că se va ajunge aici”, declară tot el. Trebuie stabilit, mai întâi, dacă întârzierile au fost provocate de miniștri, de unii funcționari din ministere sau de mecanismele de funcționare. Ați înțeles? Vor avea loc demiteri doar dacă sunt întârzieri, iar întârzieri sunt, totuși nu se va ajunge la demiteri. Eu n-am înțeles. Oricare ar fi cauza – proceduri care frânează implementarea sau funcționari care se mișcă greu, fie intenționat, ca să saboteze elanul PSD, fie din lene sau incompetență, nu tot miniștrii sunt responsabili? Aceste „nuanțări” îi dau președintelui Dragnea libertatea de a sancționa folosind două seturi de criterii. Unii miniștri ar putea fi sacrificați doar pentru că PSD vrea să dea satisfacție categoriilor sociale nemulțumite și să obțină o amânare. Asta în pofida faptului că acei miniștri au făcut exact ce li s-a cerut. Alții, din cauză că, dimpotrivă, nu s-au supus. Remanierea nu va produce o criză politică, dă asigurări liderul social-democraților, căci PSD are o pădure de cadre, nu doar o pepinieră. Dacă e așa cum spune, mă mir că nu i-a folosit până acum pe specialiștii de soi din pădurea de rezervă. Întrebarea e cine va fi demis. Daea, cel care a inventat oaia ca nou brand? Olguța care-i dă huța pe bugetari între termene? Poate Ștefan, care va colecta impozitul din gospodării, cum se colecta laptele prin anii 80. Nu cred va fi o schimbare cu rost, care să-i ajute pe guvernanți să conducă mai eficient, iar pe noi să trăim mai bine. Politicienii ignoră ceea ce antreprenorii știu și aplică: cea mai sigură cale spre succes este să folosești oameni foarte deștepți, foarte bine pregătiți și să le permiți să-și facă treaba. 0 SHARES Share Tweet

