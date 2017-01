Multimedia ”Să sărbătorim 158 de ani de la Mica Unire” de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Mai mulți elevi băcăuani au sărbătorit Mica Unire, printr-o excursie tematică la Ruginoasa și, apoi, la Iași. Au participat clasele a X-a E, de la Colegiul Național ”Ferdinand I”, și a X-a A, de la Colegiul Național de Artă ”George Apostu”, coordonați de diriginții lor, prof. Mihaela Savin și prof. Daniela Bîrzu, coordonatorii unui proiect educativ realizat pe această temă. Primul obiectiv vizitat a fost Castelul Cuza de la Ruginoasa, unde copiii au fost impresionați de interioarele de lux și eleganța ce păstrează intact parfumul epocii, iar apoi s-au reunit cu toții la statuia lui Al.I.Cuza din Iași, unde s-a cântat Hora Unirii. Excursia a mai inclus și vizitarea Muzeului Unirii din Iași, dar și a Bisericii Trei Ierarhi. ”Considerăm că este foarte important să sărbătorim aceste momente ale istoriei neamului nostru. Un astfel de proiect este mult mai agreat de către elevi, care au îmbinant, împreună cu noi, cadrele didactice, utilul cu plăcutul și astfel, pentru ei cunoștințele de istorie reușesc să fie mult mai bine asimilate, iar impactul educativ este mult mai puternic”, ne-a declarat prof. Bîrzu. 1 of 6 De altfel și scopul proiectului, care este susținut prin autofinanțare, este formarea unei atitudini pozitive faţă de trecutul naţional, aplicarea cunoştinţalor pe care elevii le-au dobândit la orele de istorie, limbă şi literatura română, specialitatea muzică şi plasică, dezvoltarea spiritului de competiţie, implicarea lor și a profesorilor în activităţile cultural-educative și, în final, recompensarea eforturilor depuse de elevi în activitatea extraşcolară prin acordarea de distincţii şi premii. Pe 24 ianuarie, chiar de Ziua Unirii, în Amfiteatrul Colegiul Național „Ferdinand” I elevii participanți se vor reunit din nou într-un seminar în care se va vorbi despre importanța acestui eveniment, iar ulterior, în interpretarea elevilor de la Artă, în curtea interioară a colegiului se va cânta și se va dansa Hora Unirii. 26 SHARES Share Tweet Articolul precedent Concurs de discurs public în limba engleză

