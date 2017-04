Sport Să nu fie într-un ceas rău! Știința Bacău- HCF Piatra Neamț (azi, ora 13.00, Sala Sporturilor) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După o pauză destul de lungă, handbalistele Științei revin în față propriului public. O fac într-o zi de marți, la un ceas nu foarte potrivit, 13.00 (sperăm să nu fie și rău), contra vecinei (inclusiv de clasament) HCF Piatra Neamț. Cu un joc în plus și cu două puncte în minus față de adversara sa de azi, Știința speră să se impună în meciul direct, astfel încât să depășească gruparea nemțeană și în ierarhia Seriei A. „Cu Piatra nu poți sta niciodată liniștit. Chiar dacă în tur am obținut o remiză, jocul de acasă se anunță destul de dificil, în condițiile în care Cășeriu, Faig și Croitoru sunt incerte. Sperăm, însă, să ne impunem și să mai urcăm și noi în clasament”, a declarat antrenorul băcăuancelor, Costel Oprea. La două zile după jocul cu HCF Piatra Neamț, studentele se vor deplasa pe terenul penultimei clasate, CSU Tâegoviște, pentru meciul din etapa a 23-a a Diviziei A. 0 SHARES Share Tweet

