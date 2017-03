Top Story „Să-l odihnim pe Hristos prin atitudinea noastră de viață” - ne îndeamnă, în preajma Paștelui, părintele Constantin Necula de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cu părintele Constantin Necula avem șansa să ne revedem din nou pe 8 aprilie, în sâmbăta dinaintea Floriilor, în Bacău. Fundația și Farmaciile „Sfântul Spiridon” organizează, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, Conferința Sf. Spiridon – ediția a V-a. Părintele Constantin Necula va vorbi, pe tema „Zorii Învierii”, despre lecția patimilor pentru omul contemporan și va răspunde, ca de obicei, întrebărilor adresate de participanți. În prealabilul acestui eveniment, invitatul special al conferinței a avut amabilitatea să ne acorde un interviu. Părinte Constantin Necula, sunteți o sursă de inspirație pentru un număr din ce în ce mai mare de oameni, care vă caută și vă ascultă în țară și în străinătate. Deși cu siguranță aveți o agendă de lucru foarte încărcată, iată, v-ați făcut timp să veniți pentru a două oară la Conferințele Sf. Spiridon, ca invitat al Fundației și Farmaciilor Sf. Spiridon. Ce vă determină să reveniți în Bacău? M-au determinat prietenia cu doi oameni remarcabili, soții Daniela și Cezar Popa, disponibilitatea IPS Ioachim de a sprijini un proiect de dialog social prin Biserică și bucuria de a fi cu oamenii Bacăului, o familie de credință cunoscută mie de ani buni prin studenții mei și prin comunitatea parohială de la Biserica Militară unde activează minunatul meu prieten, părintele Lucian Butnaru. Însă, peste toate și înainte de toate, se află firul de legătură în Hristos pe care l-a țesut în inimile noastre Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni și grabnic ajutătorul nostru, al tuturor. În decembrie anul trecut ați primit, la Iași, trofeul „Oamenii Timpului” 2016, la categoria „Diplomație publică”, pentru conferințele și dialogurile pe diferite teme susținute în toată țara și pentru că sunteți una dintre cele mai prețuite și influente voci ale Bisericii. Care este, pentru dumneavoastră ca reprezentant al Bisericii, semnificația unei astfel de recunoașteri publice, venite din partea societății civile? În primul rând nu este premiul meu, ci l-am socotit, mereu, al celor dragi mie care îmi sprijină misiunea. Precum și al sutelor de preoți care muncesc cu râvnă în ogorul lui Dumnezeu. Sunt bucuros că prin acest premiu am reușit să ridic ochii spre Biserică, factor decisiv în echilibrul social al României, spre pastorație și dialog catehetic, mijloace netrecute în repertoriul managerial al societății moderne, dar utile și dăruitoare de rod la nivelul societății românești. Nu sunt decât un umil slujitor al voii lui Dumnezeu, cel mai puțin important glas al unei culturi uriașe: cultura în Hristos a Neamului și Bisericii Ortodoxe. La conferințele dumneavoastră participă de fiecare dată foarte mulți tineri. Care sunt cele mai frecvente teme care apar în întrebările pe care vi le adresează tinerii? Sunt teme ale vieții cotidiene: iubirea, frica de viață și de moarte, inutilitatea studiilor etichetate ca performante, pierderea sensului cunoașterii. Uneori, înjurarea oamenilor Bisericii ori amendarea lor. Unele sunt născute din cele zece minute de expunere propuse drept pretext, altele sunt teme de acasă. Multe par a fi clișee sociale. De aceea, le și demontez cu grijă și constantă reasumare a informațiilor. Sunt extrem de atins de subiectele ridicate pe teme de familie, dependență de alcool ori drog, pe teme de supărare pe sistem. Cred că preotul are obligația de a face pace în lume prin susținerea cu sinceritate a Evangheliei. Chiar când întrebările lor dor, merită răspunsuri. Am învățat enorm de la ei, colegii mei de căutare. Oamenii acestui veac trăiesc mereu cu ochii pe ceas. Dacă ar fi să le dați un cuvânt de folos, pentru domolirea ritmului în care trăiesc, care ar fi acela? Să privească la nevoile lor și ale aproapelui mai atent. Dacă nu ne odihnim unul pe altul în viața de zi cu zi, dacă nu-L odihnim pe Hristos prin atitudinea noastră de viață, murim din timpul vieții. Ochii la ochii nevoii celuilalt. Ceasul e un instrument care ne vestește destrămarea. Suntem în Postul Paștelui. Ce ne puteți spune despre importanța iertării în această perioadă? Cred că e motorul postirii. Suntem chemați să trăim creștinismul genuin al primelor zile după Înviere. Prin Postul Paștelui suntem chemați să alergăm, în zorii celei dintâi zile a săptămânii, la Mormânt. Femeile mironosițe nu scot un cuvânt de obidă ori judecare a celor care L-au ucis pe Domnul. Au o singură grijă: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa Mormântului? Cine află răspunsul la această întrebare este cu adevărat fericit. Gustă, trăiește și dăruiește iertarea! Multă lume se plânge de lipsa încrederii între oameni. Părinte Necula, cum putem deveni mai încrezători unii în ceilalți? Prin exercițiul cunoașterii. Oamenii se judecă prin ce aud de la alți oameni. E bine să ne temperăm, să ascultăm atent și să iubim aproapele. Chiar când ne ucide sufletul cu răutăți. Sau mai ales atunci! Trăim într-o societate rănită de ură. Opusul păcatului, deci și al urii, este libertatea. Învățați să asumați libertatea. În una din conferințele dumneavoastră spuneați despre „oameni care zâmbesc îngerește la Dumnezeu”. Totuși, majoritatea românilor afișează fețe triste și preocupate. Cum ar putea oamenii să devină mai senini și mai zâmbitori? Cu greu. Să redevenim copii înseamnă să repunem la cale visele noastre, dorurile noastre… Suntem un popor de adolescenți îmbufnați. Mereu ne temem de propria noastră frică, în loc să o înfruntăm pentru a o transforma în curaj. E greu să redai zâmbetul feței tale și celorlalți. De atâta hlizeală ne-am pierdut sensul sănătos al zâmbirii. Părinte Constantin Necula, dacă ar fi să țineți cea mai scurtă predică pentru poporul român, care ar fi aceasta? E simplu: Hristos a Înviat! Accesul la Conferința Sf. Spiridon – ediția a V-a se face pe bază de invitații gratuite, cu loc rezervat, care pot fi solicitate în oricare din Farmaciile Sf. Spiridon, în limita numărului de locuri oferite de sala Teatrului de Vară „Radu Beligan”.

Deschiderea conferinței se va face pe acorduri muzicale clasice oferite publicului de cvartetul „Consonanțe" al Filarmonicii „Mihail Jora" din Bacău. Preotul Constantin Valer Necula este recunoscut ca fiind una dintre cele mai prețuite și influente voci ale Bisericii, care prin prezențele sale publice și prin lucrările de specialitate oferă o altă perspectivă asupra credinței și religiei în România, deschizând astfel noi direcții de gândire teologică. Părintele Constantin Valer Necula a absolvit Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna" din Sibiu și este doctor „Magna Cum Laude" în teologie, specializarea catehetică-omiletică și pedagogie creștină. Este autor de volume de predici, de studii și articole de omiletică și catehetică, dar și de cărți pentru copii și tineret. A tradus mai multe cărți și a scris articole în publicații din țară și străinătate, semnând, totodată, multiple studii în limba română și în limbi străine – franceză, italiană, germană, precum și numeroase recenzii. A susținut peste 300 de conferințe în țară și în străinătate, participând la numeroase emisiuni de radio și de televiziune, atât la posturi naționale, cât și internaționale.

