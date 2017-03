Editorial Să învățăm să cheltuim de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter A fost lansat în spațiul public, la sfârșitul săptămânii trecute, mult așteptatul proiect de buget local pentru anul 2017. Ar fi de cheltuială peste 340 de milioane de lei noi, dar chiar dacă suma pare mare, când te apuci să scazi salarii și alte facturi de achitat ai să vezi că nu e chiar atât de mult. Abia din ceea ce rămâne ne putem gândi la lucrurile care ne interesează direct pe unii sau pe alții, cum ar fi un bloc consolidat, o stradă modernizată, un stadion, un spital, o insulă de agrement, un sistem de rezervă pentru alimentarea cu apă a orașului. Iar dacă le iei bob cu bob, ai să te întrebi, la un moment dat al numărătorii: dar oare nu e prea ambițios acest plan bugetar? Se poate repara ce s-a stricat sau nu s-a făcut în atât de mulți ani în urmă? Nu avem răspuns, evident, dar prin natura firii ne bântuie o boare de optimism. În același buget, pentru investiții efective există alocați 55 de milioane de lei. Or fi mulți, or fi puțini? Oricum, se crede că la rectificarea bugetară de la mijlocul anului s-ar mai adăuga bani la acest capitol. Și cu încă o mențiune importantă: anul trecut, din banii alocați pentru investiții în municipiul Bacău s-au cheltuit doar 30%. Cu alte cuvinte, nu suntem în stare să ne îmbunătățim viața, chiar dacă avem bani, fiindcă nu știm să îi cheltuim. Pentru a-i cheltui, trebuie ca totul să fie mai mult decât legal, trebuie să avem oameni pricepuți la proiecte, iar teama unor șefi din administrația locală de a-și pune semnătura pe documente este o realitate care uneori încurcă rău lucrurile. Oricum, dezbaterile pe buget se anunță interesante și, indiferent care va fi rezultattul, până una-alta ne face bine să fim optimiști. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.