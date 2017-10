Ca un corolar al splendidelor şi consistentelor manifestări culturale care au avut loc în ultimele luni în Bacău, Colocviile Revistei Ateneu, Festivalul Naţional „George Bacovia”, miercuri, 11 octombrie 2017, au început lucrările Simpozionului Naţional de Estetică, ediţia a XXII-a, care îşi desfăşoară lucrările sub genericul „ImagiNație – energia culturii”. Organizat, ca în fiecare an, de Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”, cu sprijinul Consiliului Judeţean, în parteneriat cu universităţile băcăuane, Teatrul Municipal, Filarmonica „Mihail Jora”, Colegiile Naţionale „Ferdinand I” şi „Ştefan cel Mare”, Federaţia Tinerilor din Bacău, la care s-au adăugat numeroşi şi generoşi sponsori, simpozionul a fost deschis, cu un frumos şi impresionant mesaj de bun venit, rostit, în premeiră, de Doina Barbu, director general interimar al Centrului. Muzeul de Artă Contemporană al Centrului „Apostu” a fost, poate, ca niciodată, neîncăpător, invitaţi speciali fiind acad. Alexandru Boboc, care a avut o intervenţie aplaudată, în care a cuprins nu doar istoria acestui simpozion, la care a fost prezent încă de la prima ediţie, dar şi îndemnul de nu renunţa, de a persevera, deoarece în toate şi în tot trebuie să punem visele, speranţele şi nădejdea în mai bine, regizorul Alexa Visarion, actorul Dorel Vişan, prof. univ. dr. Petru Bejan (Iaşi), dr. Virgil Niţulescu, poetul Leo Butnaru (Chişinău) etc. Din partea oficialităţilor locale au participat Marius Gheorghiţă, vicepreşedinte al CJ, Sorin Ailenei, consilier, Prefectura Bacău. N-a lipsit, nici că se putea, gândul şi creaţia acestui simpozion aparţinându-i, cel care de 27 ani a condus destinele fericite ale Centrului „Apostu”, vorbim aici de Geo Popa, acum secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, care s-a bucurat de o primire emoţionantă: „Este pentru prima dată când mi se dă cuvântul, până acum eu aveam onoarea de a prezenta invitaţii, însă mă bucur că am ocazia să mulţumesc tuturor de aici, dar şi celor care vor veni în zilele următoare, pentru tot ce au făcut pentru acest centru. Centrul de Cultură din Bacău este un miracol, este un miracol pentru că adună zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, ani în şir oameni importanţi care se aşează şi reaşează la această frumoasă masă dintr-un vis al meu care se repetă, ceea ce arată cât de puternici suntem, în această lume pe care noi am vrea-o reconstruită, după gândurile, după frumuseţea noastră. Dacă acest miracol există, asta înseamnă că mai avem o şansă”, a spus Geo Popa. Prima dintre manifestările înscrise în calendarul foarte bogat şi dens al Simpozionului de Estetică a fost vernisarea unei expoziţii de pictură a artistului Simion Zamşa, Maestru Emerit al Artei din Republica Moldova. Despre artist şi arta lui a vorbit criticul de artă Petru Bejan. În acelaşi cadru a fost lansat şi Albumul de Artă „Simion Zamşa”. Astăzi, programul continuă, de la ora 11.00, la Universitatea „Vasile Alecsandri”, cu Conferinţa Naţională de Estetică, de la ora 14.30, gazdă va fi Colegiul Naţional „Ferdinand I”, iar de la ora 18.00, la Teatrul Municipal va avea loc festivitatea de decernare a Marelui Premiu „George Apostu” regizorului Alexa Visarion.

Ziarul „Deşteptarea" este partener media al acestei importante manifestări de ţinută academică.

