Editorial Să-i votăm și pe ei. Merită! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Unul dintre puținele domenii în care județul Bacău excelează este asistența socială. Nu mai avem fotbal, nu avem autostradă, nici industrie, în schimb avem organizații și instituții de asistență socială de elită. Mai mult decât atât, avem o adevărată pepinieră de asistenți sociali și terapeuți. Au fost și sunt pregătiți de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului și de Betania, FSC, Lumina, organizații care au organizat cursuri sau i-au trimis pe angajați la specializare. Totul a început după 1990, județul Bacău fiind printre primele cinci din țară în care centrele și serviciile destinate protecției copilului au fost reformate. Județul nostru a fost și printre primele în care a fost dezvoltat un serviciu de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici. Am avut, de asemenea, primul centru de zi pentru copilul cu autism din Moldova, „Delfinul”, care a fost multă vreme și singurul din regiune. Vom avea, din primăvară, primul hospice de îngrijiri paliative pediatrice din țară. Toate acestea sunt foarte importante, dar trebuie să ne amintim că în spatele siglei și al proiectelor unor instituții și fundații se află oameni. Cred că aici trebuie căutată cheia succesului. Sau mecanismul succesului: oameni bine formați și disponibilitatea lor de a colabora. Din păcate, asistenții sociali nu sunt foarte cunoscuți în raport cu alți profesioniști. Învățătorii, profesorii, medicii și politicienii, ultimii mai ales, sunt mult mai vizibili. Despre asistenții sociali vorbim rar. O dată pe an, la Gala asistenței sociale, urcă pe scenă și au parte de recunoaștere publică. Cu o condiție: să obțină cele mai multe voturi. Și eu zic că specialiștii băcăuani merită votul nostru, așadar, vă invit să-i votăm! 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.