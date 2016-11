Sa fie cu spor(t)!

In aceasta seara, la Bruxelles, se desfasoara Gala Premiilor ACES Europe, in cadrul careia se oficializeaza si lista "Oraselor Europene ale Sportului" pentru anul 2017. Printre favoritele la primirea acestui titlu figureaza si Bacaul

E ziua cea mare. Le grand jour, pentru a vorbi ca la Bruxelles. In aceasta seara, in capitala Belgiei, Bacaul va afla daca primeste din partea ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) titlul de „Oras European al Sportului”. In ciuda unei infrastructuri mai degraba deficitare, Bacaul este favorit la primirea acestei distinctii.

„Este clar ca Bacaul trebuie sa-si restructureze si consolideze infrastructura sportiva, insa am convingerea ca tânarul primar Cosmin Necula si echipa sa vor reusi acest lucru. Important este ca aveti un potential insemnat, in special in plan uman”, a fost mesajul presedintelui ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, care a oferit un cec in alb Bacaului cu ocazia vizitei efectuate in orasul nostru la inceputul lunii noiembrie:

„Cred cu tarie ca Bacaul poate deveni oras european al sportului in 2017”. Lupattelli a explicat si care sunt avantajele unei asemenea distinctii: „Dincolo de latura financiara- atragerea unor fonduri care variaza intre 50.000 euro si 500.000 euro- adevaratul câstig sunt programele si proiectele in baza carora cetatenii Bacaului, indiferent de vârsta, vor putea face sport in cadru organizat 365 de zile din 365”. Europarlamentarul Catalin Ivan, unul dintre promotorii ideii de aderare a Bacaului la titlul de „Oras European al Sportului” a privit dincolo de latura strict sportiva a problemei: „Sportul, in cazul de fata, este un motor care permite Bacaului sa intre intr-o familie europeana in care se intâmpla foarte multe lucruri, nu doar sport. Vor fi oportunitati economice insemnate, pe care Bacaul nu trebuie sa le rateze”.

La ceremonia care se va oficia astazi, de la orele 18.30, la Sala 2Q2 din cadrul Parlamentului European de la Bruxelles va fi prezent si primarul Bacaului, Cosmin Necula, care a precizat ca „este o competitie cu noi insine pentru o stare de spirit pe care Bacaul vrea sa o dezvolte intr-un mod cât mai sanatos”. Totodata, Necula a precizat ca, indiferent daca municipiul pe care-l conduce va primi sau nu distinctia de „Oras European al Sportului”, administratia bacauana va pune in practica planul de proiecte cu care si-a prezentat candidatura la titlul oferit de ACES Europe.

Bacaul este singurul oras din România care candideaza pentru titlul de „Oras European al Sportului” in 2017. Aceasta dinstinctie este acordata, anual, mai multor orase de pe continent, ACES desemnând, totodata, tot in fiecare an, „Capitala Europeana a Sportului”. In 2016, „Capitala Europeana a Sportului” este Praga, iar in 2017 va fi Marsilia.