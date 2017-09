Unul dintre ultimii comercianți de marcă ai Bacăului, poate chiar ultimul, Oscar Aizic, s-a mutat la Domnul. A plecat discret, așa cum a fost cunoscut toată viața, deși era apreciat pentru spiritul său de întreprinzător, pentru maniera în care știa să-și conducă afacerile și chiar pentru bonomia pe care o afișa ori de câte ori se afla între oameni. Aceste calități au impus respectul pe care mulți i l-au arătat încă din anii în care la noi se vorbea de capitalism numai într-un anume fel. De numele lui Oscar Aizic băcăuanii leagă însă cel mai frecvent amintirea unor excelente magazine de haine de blană și, în ultimii peste 15 ani, renumele Complexului Hotelier Dumbrava, devenit unul dintre cele mai căutate mai ales în sfera turismului de business. Oscar Aizic s-a născut în comuna Secuieni, într-o familie de comercianți evrei cu trei copii, de la care a moștenit, evident, excepționala înclinare către lumea afacerilor. A lucrat, înainte de 1990, între altele, la celebra DCA – unitatea care colecta piei de animale și lână. Spiritul său de comerciant înnăscut s-a manifestat liber după 1990, când a rămas în țară și a înființat și administrat societatea Conpil Bacău, al cărei obiect de activitate era tot colectarea pieilor de animale și a lânii, dar și prelucrarea și comercializarea lor. Cu banii câștigați din această afacere au fost preluate acțiuni la societatea Agroindustriala, care deține și în prezent cunoscuta crescătorie de vulpi argintii, dar și Complexul Hotelier Dumbrava, din Bacău, afacere de care se ocupă în mod egal fiul și fiica sa, dar pe care a supravegheat-o atent, cu aceeași discreție care l-a caracterizat toată viața. Pentru spiritul său de comerciant înnăscut și pentru rolul jucat în economia județului Bacău, Oscar Aizic a fost nominalizat și prezentat de Camera de Comerț și Industrie, în anul 2014, în grupul managerilor de elită ai județului. 48 SHARES Share Tweet

