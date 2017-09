S a sfințit paraclisul din cadrul Liceului Tehnologic din Sascut

Într-o atmosferă de sărbătoare, dar în același timp, de pioșenie și apropiere de Dumnezeu, sub semnul tricolorului și al costumului popular, astăzi 12 septembrie 2017 s-a sfințit paraclisul cu hramul Sfântul Apostol Iacob din cadrul Liceului Tehnologic „Jacques M. Elias”. La slujba de sfințire oficiată de către Arhiepiscopul Vicar Pimen Costea și de către părintele Negoiță Ioan, protoiereu de Sascut, alături de un sobor de preoți din comună, au participat cadre didactice, elevi și părinți, enoriași ai comunității, dar și reprezentanți ai Consiliului Local și ai poliției locale. De asemenea, am fost onorați de prezența domnului primar Răuță Ioan, a domnului viceprimar Apostol Ionel, dar și de a reprezentantului Inspectoratului Școlar Județean Bacău, pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu – inspector de religie. Realizarea acestui paraclis a fost posibilă datorită demersurilor conducerii liceului, la inițiativa și cu implicarea domnului Luca Nicolae – administrator public la Primăria Comunei Sascut, cu implicarea preotului paroh Graur Săviță și a cadrelor didactice ale liceului, îndeosebi prof. Bernacic Cristinel – profesor de religie, prof. Graur Luminița, prof. Pascu Maria, prof. Poiată Liliana, prof. Burlacu Vasilica, prof. Bostănescu Irina, secretar Paris Lucica, și alții. Așa cum afirmă directorul liceului, prof. Paris Alin-Mihai, “anul școlar 2017-2018 reprezintă relansarea liceului nostru și reașezarea acestuia pe locul cuvenit pe harta liceelor din județul Bacău. Ca urmare a strădaniei și inițiativelor echipei de cadre didactice, deja ne putem mândri cu câteva realizări în premieră, și anume: înființarea clasei de învățământ dual – specializarea mecanic agricol, unică în județul Bacău, realizarea clasei cu specializarea tehnician veterinar, de-asemeni unică în județ, sfințirea paraclisului liceului, participarea la proiectul „Prietenul la nevoie se cunoaște – consiliere pentru dezvoltare personală și orientare în carieră pentru tinerii cu vulnerabilitate socială multiplă”, proiect finanţat din bugetul Consiliului Județean Bacău, în baza legii 350/2005 și derulat de către Asociația ,,Centrul European de Educație și Training” (CEET), atragerea a 70.000 de euro pentru dotarea cabinetelor și reducerea abandonului școlar prin proiectul ROSE (Romania Secondary Education Project), depunerea aplicației la Fundația Științescu pentru proiectul „Formare de calitate – o șansă pentru viitor” (pentru dotarea cabinetelor de mecanic agricol și veterinar) – așteptăm rezultatul selecției. 1 of 6 Ne bucurăm, de asemenea, de prezența activă în viața liceului a domnului primar Răuță Ioan, și a Consiliului Local, care a răspuns de fiecare dată „prezent” la solicitările noastre și care a încercat de fiecare dată să ne faciliteze accesul spre o educație de calitate și să încurajeze inițiativa, inovația, munca în echipă și respectul. Acest lucru s-a văzut și astăzi, când, sub binecuvântarea Înalt preasfințitului Ioachim, Arhiepiscopului Romanului și al Bacăului, și-au dat mâna toți factorii de influență în educarea unui copil: familia – biserica – comunitatea locală – școală.” Director, prof. PARIS ALIN-MIHAI 3 SHARES Share Tweet

